Dec 21, 2025
आखिर कुछ लोगों को देखकर कुत्ते अचानक क्यों भौंकने लगते हैं?
गली का कुत्ता या पालतू डॉग कुछ खास लोगों को देखते ही जोर-जोर से भौंकने लगता है, जबकि बाकी लोग आराम से निकल जाते हैं। आपने भी ये बात जरूर नोटिस किया होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे कारण।
कुत्ते का भौंकना
कुत्ते इंसान की बॉडी लैंग्वेज और चाल को बारीकी से पढ़ते हैं। तेज कदम, हाथ ज्यादा हिलाना या सीधे आंखों में घूरना - ये खतरे का संकेत लगता है। शांत चलने वालों पर कम भौंकते हैं।
चाल-ढाल से पहचान लेते हैं
हर कुत्ता अपने आसपास के इलाके को अपना टेरिटरी मानता है। अजनबी को देखकर उनका भौंकना चेतावनी है कि यहां मत आओ! तेज या अचानक आने वाले पर ज्यादा रिएक्शन देते हैं।
अपना इलाका बचाने की आदत
कुत्तों की सूंघने की शक्ति इंसान से 1 लाख गुना ज्यादा है। घबराहट, नशा या तनाव की गंध फौरन पकड़ लेते हैं। ऐसे लोगों पर ज्यादा भौंकते हैं क्योंकि उन्हें खतरा लगता है।
गंध से समझ लेते हैं डर
बचपन में बुरा अनुभव या लोगों से दूर रहने वाले कुत्ते अजनबियों से डरते हैं। ऐसे कुत्तों का भौंकना उनका डिफेंस मैकेनिज्म है।
डर की वजह से भी भौंकते हैं
कुत्तों की याददाश्त बहुत मजबूत है। अगर किसी ने पहले पत्थर मारा या डराया था, तो वैसी चाल, कपड़े या हाव-भाव वाले नए व्यक्ति पर भी भौंकने लगते हैं।
पुरानी यादें ट्रिगर होना
पालतू कुत्ता मालिक और घर की रक्षा करता है। ऐसे में वो अजनबी को देखकर अलर्ट मोड में आ जाता है। अगर व्यक्ति असहज लगे, तो भौंककर चेतावनी देता है।
पालतू कुत्ता भी क्यों भौंकता है?
अगर आपका कुत्ता किसी खास व्यक्ति पर भौंकता है, तो उसे सीरियसली लें। कुत्ते इंसान से बेहतर खतरे को भांप लेते हैं। ये उनकी सतर्कता का संकेत है।
कुत्ते के भौंकने को इग्नोर मत करें
शांत रहें, सीधे आंखों में मत देखें, तेज चलने और हाथ हिलाने से बचें। कुत्ते को इग्नोर करें और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें - ज्यादातर केस में भौंकना बंद हो जाता है।
कुत्ता भौंकने लगे तो क्या करें?
कुत्ता भौंकता है, तो डर या सुरक्षा के लिए। उसकी इंद्रियां और वफादारी उसे खास बनाती हैं।
कुत्ता इंसान का सबसे सच्चा दोस्त
