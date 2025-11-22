By Dheeraj Pal
विदाई के वक्त दुल्हन क्यों फेंकती है चावल?
हिंदू धर्म में शादी से जुड़ी कई अनोखी रस्में निभाई जाती है। हर रस्म की खास वजह होती है।
हिंदू शादी की रस्में
इन्हीं में से एक रस्म तब निभाई जाती है, जब नई नवेली दुल्हन की विदाई होती है।
विदाई
नई नवेली दुल्हन विदाई के वक्त अपने पीछे चावल फेंकती हैं। चलिए जानते हैं कि इस रस्म का क्या धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है?
चावल फेंकती है दुल्हन
हिंदू धर्म में बेटियों का काफी सम्मान किया जाता है, उन्हें मां लक्ष्मी या अन्नपूर्ण का रूप भी माना जाता है।
सम्मान
जब दुल्हन शादी के वक्त अपने मायके से विदा होती है, तो यह माना जाता है कि, वह अपने मायके के लिए सुख समृद्धि और धन वैभव की कामना कर रही है।
विदा
हिस्सा
चावल फेंकने की रस्म इसी शुभकामना का हिस्सा है, जिसका मतलब कभी भी घर में धन या अन्न की कमी न हो।
शुभता
हिंदू मान्यताओं के मुताबिक चावल को धन, समृद्धि और शुभता से जोड़ा जाता है।
उपयोग
इसी वजह से विदाई के समय चावल का उपयोग किया जाता है। इस रस्म को मायके को खराब नजर से बचाने और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाएं रखने के लिए भी की जाती है।
धन्यवाद
यह रस्म इसलिए भी की जाती है, ताकि दुल्हन अपने परिवार वालों का धन्यवाद कर सकें। ये रस्म किसी भी दुल्हन के लिए खास माना जाता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
