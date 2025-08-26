By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 25, 2025
मीठा चीज खाने के बाद चाय का स्वाद फीका क्यों लगता है?
चाय भारतीयों की पसंदीदा पेय है, लेकिन मीठा खाने के बाद चाय का स्वाद फीका क्यों लगता है? आइए इस सवाल का वैज्ञानिक जवाब जानें।
चाय का स्वाद
हमारी जीभ पर स्वाद की कली (Taste Buds) मीठा, खट्टा, नमकीन और कड़वा जैसे स्वादों को पहचानती हैं। चाय में कड़वाहट और हल्की मिठास होती है।
स्वाद कैसे काम करता है?
मिठाई या मीठा खाने से जीभ की स्वाद कली मीठे स्वाद से प्रभावित हो जाती हैं। यह संवेदना चाय की कड़वाहट को दबा देती है।
मीठे का प्रभाव
चाय में टैनिन के कारण कड़वाहट होती है। मीठा खाने के बाद स्वाद कली इस कड़वाहट को कम महसूस करती हैं, जिससे चाय फीकी लगती है।
स्वाद का विपरीत प्रभाव
मीठा खाने से तालु (Palate) संतृप्त हो जाता है। यह संतृप्ति चाय जैसे सूक्ष्म स्वादों को कमजोर कर देती है, जिससे चाय बेस्वाद लगती है।
तालु पर मीठे का असर
वैज्ञानिक रूप से, मीठा स्वाद रिसेप्टर्स को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है। यह चाय के कड़वे और हल्के मसालेदार स्वाद को ओवरशैडो करता है।
स्वाद का विज्ञान
मीठा खाने के बाद तुरंत चाय ना पिएं। थोड़ा पानी पीकर या तालु को साफ करके चाय का असली स्वाद महसूस करें।
चाय का स्वाद बनाए रखें
नमकीन, खट्टा या मसालेदार भोजन भी चाय के स्वाद को प्रभावित कर सकता है। तालु को न्यूट्रल रखने से चाय का स्वाद बेहतर लगता है।
अन्य स्वादों का असर
चाय का पूरा स्वाद लेने के लिए मीठा खाने के बाद 10-15 मिनट रुकें। इससे स्वाद कली सामान्य हो जाती हैं और चाय का स्वाद बरकरार रहता है।
चाय का सही समय
मीठा खाने के बाद चाय फीकी लगती है क्योंकि मीठे स्वाद से तालु संतृप्त हो जाता है। पानी पीकर या थोड़ा इंतजार कर चाय का असली स्वाद लें।
चाय का स्वाद बरकरार रखें
