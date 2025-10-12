By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 12, 2025
ज्यादा देर तक पानी में रहने के बाद स्किन सिकुड़ क्यों जाती है?
ज्यादा देर तक पानी में रहने से उंगलियों की त्वचा सिकुड़ जाती है। यह सामान्य घटना क्यों होती है? आइए, इस वैज्ञानिक और रोचक कारण को समझें और इसके पीछे की प्रक्रिया को जानें।
पानी में स्किन सिकुड़ना
त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं और इसमें केराटिन होता है। यह पानी को सोख लेती है। नीचे की परत, डर्मिस, नसों और रक्तवाहिकाओं से भरी होती है।
त्वचा की संरचना
ज्यादा देर पानी में रहने से त्वचा की बाहरी परत पानी सोख लेती है। यह सूजने लगती है, लेकिन नीचे की परत स्थिर रहती है। इससे त्वचा सिकुड़कर झुर्रीदार दिखती है।
पानी का प्रभाव
तंत्रिका तंत्र पानी में त्वचा के संपर्क को पहचानता है। यह रक्तवाहिकाओं को सिकोड़ने का संदेश देता है, जिससे त्वचा की सतह पर झुर्रियां बनती हैं। यह एक स्वचालित प्रतिक्रिया है।
नसों का नियंत्रण
वैज्ञानिकों के अनुसार, त्वचा का सिकुड़ना नेचुरल है और इससे फायदा होता है। यह गीली सतहों पर पकड़ बढ़ाता है, जैसे गीले पत्थरों पर चलना या वस्तुएं पकड़ना।
सिकुड़न: प्रकृति की देन
ऑस्मोसिस के कारण पानी त्वचा की बाहरी परत में प्रवेश करता है। केराटिन कोशिकाएं पानी सोखकर फूल जाती हैं, जिससे त्वचा सिकुड़कर झुर्रीदार हो जाती है।
ऑस्मोसिस और त्वचा
त्वचा की सिकुड़न 5-10 मिनट पानी में रहने के बाद शुरू होती है। ज्यादा देर रहने पर यह अधिक दिखती है। पानी से निकलने के कुछ देर बाद त्वचा सामान्य हो जाती है।
समय का प्रभाव
सिकुड़न केवल ग्लब्रस त्वचा (हथेली, उंगलियां, तलवे) में होती है, जहां बाल नहीं होते हैं। यहां तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील होता है, जो सिकुड़न को ट्रिगर करता है।
केवल उंगलियां ही क्यों?
मिथक: त्वचा सिकुड़ना हानिकारक है।
सत्य: यह सामान्य और हानिरहित है। यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, जो गीले वातावरण में अनुकूलन के लिए विकसित हुई है।
मिथक बनाम सत्य
त्वचा का सिकुड़ना प्राकृतिक और फायदेमंद है। यह विकासवादी अनुकूलन है, जो पकड़ बढ़ाता है। इसे सामान्य मानें और गीले वातावरण में सावधानी बरतें।
सामान्य है त्वचा का सिकुड़ना
