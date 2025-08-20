By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
100 या 110 के बजाय रुद्राक्ष की माला 108 मनके की ही क्यों होती है?
रुद्राक्ष की माला में 108 मनके क्यों? यह हिंदू धर्म में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारणों से खास है। आइए जानें, 100 या 110 के बजाय 108 की विशेषता।
रुद्राक्ष की माला
हिंदू धर्म में 108 को पवित्र माना जाता है। यह शिव, विष्णु और शक्ति की भक्ति को दर्शाता है। रुद्राक्ष माला में 108 मनके जप को शुद्ध करते हैं।
आध्यात्मिक महत्व
वैदिक गणना में 108 सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का प्रतीक है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे जप प्रभावी होता है।
108 का वैदिक आधार
हिंदू धर्म में 108 उपनिषद हैं। रुद्राक्ष माला के 108 मनके इन ग्रंथों की आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक हैं, जो ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाते हैं।
108 उपनिषद
108 मनके नौ ग्रहों और 12 राशियों के संयोजन (9x12=108) को दर्शाते हैं। यह जप के दौरान ग्रहों की शांति और संतुलन प्रदान करता है।
नौ ग्रह और 12 राशियां
मानव शरीर में 108 प्रमुख नाड़ियां मानी जाती हैं। रुद्राक्ष माला के 108 मनके इन नाड़ियों और चक्रों को संतुलित करते हैं, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है।
चक्रों का संतुलन
मंत्र जप में 108 बार उच्चारण शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष माला के 108 मनके जप को गिनने और ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करते हैं।
मंत्र जप का प्रभाव
रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। 108 मनके शिव के 108 नामों और उनकी शक्ति को दर्शाते हैं। यह भक्तों को शिव की कृपा दिलाता है।
शिव का प्रतीक
108 मनके मस्तिष्क और हृदय की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। रुद्राक्ष का स्पर्श तनाव कम करता है और ध्यान बढ़ाता है, जिससे जप प्रभावी होता है।
वैज्ञानिक कारण
108 मनकों की रुद्राक्ष माला आध्यात्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक कारणों से खास है। यह जप, शांति और मुक्ति का मार्ग है। इसे धारण कर लाभ उठाएं।
108 की शक्ति
अगस्त में बन रहा है गुरु पुष्य योग, जानिए खरीदारी का मुहूर्त और उपाय
Click Here