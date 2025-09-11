By Deepali Srivastava
पुरुषों को शीघ्रपतन क्यों होता है, जानें खत्म करने का तरीका

पुरुष हो या महिला कोई भी सेक्स से जुड़ी परेशानी को शेयर करने से कतराते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स से भी नहीं कह पाते।

सेक्सुअल प्रॉब्लम्स

आपने दीवारों पर लिखा हुआ देखा होगा शीघ्रपतन का इलाज करवाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये होता है और क्यों होता है।

शीघ्रपतन

किसी के साथ संबंध बनाते समय नॉर्मल से कम समय में अगर स्पर्म बाहर आ जाये, तो उसे प्रीमेच्योर इजेकुलेशन (शीघ्रपतन) कहते हैं।

प्रीमेच्योर इजेकुलेशन

लिंग काफी सेंसिटिव होता है। ऐसे में ये जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा, उतनी ज्यादा ये समस्या रहेगी।

क्यों होता है

ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल कम होने पर भी ये समस्या होती है। हालांकि, ये काफी कम लोगों में होता है।

अन्य कारण

नशा या थकान

अगर आप नशा खूब करते हैं या थकान के बाद सेक्स करते हैं। तो इन वजहों से भी शीघ्रपतन होने का खतरा रहता है।

मेडिकल ट्रीटमेंट

शीघ्रपतन से छुटकारा पाने के लिए आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आजकल की दवाइयां आने लगी हैं।

नशा छोड़ें

अगर आप शराब या ध्रुमपान ज्यादा करते हैं, तो इसे छोड़ने की कोशिश करें। इसके कारण ये ज्यादा होता है।

हेल्दी डायट

सेक्स पावर को बढ़ाने और शीघ्रपतन को खत्म करने के लिए अपनी डायट बेहतर करें। हरी सब्जियां, फल, नट्स खाएं।

नोट

यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

