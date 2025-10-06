By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 6, 2025
क्या सच में शहद कभी भी खराब नहीं होता है?
Pic Credit: Pexels
सेहतमंद गुणों से भरपूर शहद का सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
शहद
रोजाना शहद का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ ही कई बीमारियों से सुरक्षा भी मिलती है।
इम्यूनिटी बढ़ाता है शहद
शहद का रोजाना सेवन करने से याददाश्त मजबूत होती है, यौन स्वास्थ बेहतर होता है और दिल की सेहत भी दुरुस्त रहती है।
याददाश्त
शरीर एनर्जेटिक रहता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और वेट लॉस में सहायता मिलती है।
एनर्जी बढ़ाए
आप शहद के इन सभी फायदों को तो जानते होंगे, लेकिन कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि शहद की कोई एक्सपायरी डेट होती है या नहीं।
शहद की एक्सपायरी डेट?
विशेषज्ञों के मुताबिक, शहद कभी खराब नहीं होता। यह एक प्राकृतिक मिठाई है जिसकी शेल्फ लाइफ अनंत होती है।
कभी नहीं होता खराब
शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन और एंजाइम्स के अलावा एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे प्राकृतिक तत्व होते हैं।
खराब ना होने की वजह
ये सभी प्राकृतिक तत्व शहद का संरक्षण करते हैं और इसे खराब होने से बचाते हैं।
संरक्षण
अगर बाजार से खरीदा गया शहद खराब हो जाता है, तो उस शहद में जरूर किसी तरह का मिलावट है।
मिलावटी शहद
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
