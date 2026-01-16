By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Jan 16, 2026
आखिर शराब पीने के बाद मुंह से बदबू क्यों आने लगती है? जानिए वैज्ञानिक कारण
शराब पीने के बाद मुंह से बदबू आना आम बात है। यह बदबू इतनी तेज होती है कि आसपास के लोग भी आसानी से समझ जाते हैं कि व्यक्ति ने शराब पी रखी है।
शराब पीकर मुंह से बदबू
बता दें कि शराब की बदबू सिर्फ मुंह की सतह पर नहीं रहती, बल्कि सांस के साथ बाहर निकलती है और कई घंटों तक बनी रहती है।
कई घंटों तक बदबू
शराब पीने के बाद मुंह से बदबू क्यों आती है और इसके पीछे कौन-कौन से कारण काम करते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण।
बदबू आने का कारण
शराब पीने के बाद यह सीधे पेट में पहुंचती है और फिर छोटी आंत से रक्त में अवशोषित हो जाती है। लीवर में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज (ADH) एंजाइम इसे एसीटैल्डिहाइड में बदल देता है।
एसीटैल्डिहाइड है मुख्य कारण
एसीटैल्डिहाइड एक बहुत जहरीला और बदबूदार रसायन है। यह बदबूदार यौगिक मुंह से निकलने वाली सांस के साथ बाहर आता है।
बदबूदार केमिकल
शराब मुंह के बैक्टीरिया को मारती है, जिससे मुंह सूख जाता है। ये बैक्टीरिया शराब के बचे हुए केमिकल को तोड़कर सल्फर युक्त गैस बनाते हैं, इससे भी बदबू पैदा होता है।
मुंह में बैक्टीरिया
एसीटैल्डिहाइड और दूसरे केमिकल फेफड़ों में पहुंचकर सांस के साथ बाहर निकलते हैं। इसलिए शराब पीने के बाद सांस से तेज बदबू आती है - इसे 'अल्कोहलिक ब्रेथ' कहते हैं।
सांस से निकलती है बदबू
शराब के टूटने से बने केमिकल खून में घुलकर पसीने के साथ बाहर निकलते हैं। इसलिए शराब पीने वाले के कपड़े, त्वचा और बालों से भी बदबू आती है।
पसीने और त्वचा से भी बदबू
डार्क शराब (व्हिस्की, रम, रेड वाइन) में ज्यादा कंजेनर्स होते हैं। ये बदबू को और तेज करते हैं। क्लियर शराब (वोडका, जिन) में बदबू कम होती है।
शराब के प्रकार से भी फर्क
पानी ज्यादा पिएं, च्यूइंग गम चबाएं, ब्रश करें, पुदीने की पत्तियां चबाएं। लेकिन असली बदबू सांस और पसीने से आती है और ये तब तक रहेगी, जब तक शरीर से शराब पूरी तरह बाहर ना निकले।
बदबू दूर करने के उपाय
