कभी नारंगी, तो कभी पीला, आखिर चांद क्यों बदलता रहता है रंग?
आकाश में दिखाई देने वाली अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। वैसे तो हमारे सौरमंडल में कई ग्रह हैं, लेकिन मुख्य रूप से केवल सूर्य और चांद दिखाई देते हैं।
सूर्य और चांद
पूरे दिन सूर्य से रोशनी मिलती है, वहीं शाम होते ही चांद दिखाई देने लगता है। चांद की रोशनी यानी चांदनी के बारे में शायरों ने एक से बढ़कर एक शायरी लिखी है।
चांद की रोशनी
अगर आप चांद के रंगों पर गौर करेंगे, तो इसमें बदलाव होते रहता है। चंद्रमा कभी केवल सफेद, कभी पीला, तो कभी नारंगी जैसा भी नजर आता है।
चांद के रंग में बदलाव
चंद्रमा का रंग बदलने का कारण जानने की उत्सुकता हर किसी को होती है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे।
चंद्रमा रंग क्यों बदलता है?
बता दें कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। यह ग्रह रोशनी के लिए सूर्य पर निर्भर है।
सूर्य पर निर्भर
सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी की स्थिति के कारण ही चंद्रमा का रंग बदलता है। कई बार पृथ्वी के कारण सूरज की पूरी रोशनी चांद पर नहीं पड़ती है, जिससे चंद्रमा का रंग बदल जाता है।
पृथ्वी की स्थिति
चंद्रमा सबसे ज्यादा चांदी के रंग में यानी चमकीला दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी जब पूरी तरह से चांद से टकराकर धरती पर लौटती है, तो चंद्रमा चमकीले यानी सफेद रंग में दिखाई देता है।
चांद का चांदी वाला रंग
चंद्रमा की रोशनी जब पृथ्वी की छाया से होकर गुजरती है, तो सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है और चांद का रंग लाल हो जाता है।
लाल रंग का चांद
कई बार प्रदूषण के कारण चांद का रंग पीला या नारंगी भी नजर आता है। ज्यादातर शाम के समय में आपको पीले या नारंगी रंग का चांद दिखेगा।
नारंगी रंग का चांद
दरअसल, प्रदूषण वाली जगहों पर रोशनी ज्यादा बिखरती है। इस दौरान चांद से आनी वाली सफेद रोशनी में से नीली रोशनी बिखर जाती है और यह पीला या नारंगी दिखता है।
पीला या नारंगी चांद
