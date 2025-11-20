By Dheeraj Pal
भगवान श्रीकृष्ण सिर पर क्यों लगाते हैं मोर पंख?
भगवान श्रीकृष्ण को मोर मुकुट धारी कहा जाता है। क्योंकि वे अपने सिर पर मुकुट मोर पंख धारण करते थे।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण अपने सिर पर मोर पंख क्यों धारण करते हैं? इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र में हुआ था।
ऐसे में भगवान की कुंडली में कालसर्प दोष था। इस दोष से छुटकारा पाने के लिए ही भगवान ने मोरपंख धारण किया था।
कहा जाता है कि मोर और सांप एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। मान्यता है कि मोर पंख धारण करने से कालसर्प दोष दूर हो जाता है।
कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और राधा उसपर नृत्य कर रही थीं। उनकी बांसुरी की मधुर स्वर धुन सुन मोर भी नाचने लगे थे।
उसी समय एक मोर का पंख नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने उठाकर अपने माथे पर सजा लिया।
इसके बाद श्रीकृष्ण ने इस मोरपंख को राधा के प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
कहा जाता है कि तभी से वह अपने सिर पर मोरपंख सजाते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
