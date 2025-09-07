By Navaneet Rathaur
दुनिया का एक ऐसा देश, जहां नहीं होते हैं कोई चुनाव
दुनिया में एक देश ऐसा है, जहां कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं होते हैं। आइए जानें इरिट्रिया की अनोखी कहानी और इसके पीछे के कारण।
इरिट्रिया: बिना चुनाव का देश
इरिट्रिया, पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा देश है, जो 1993 में इथियोपिया से स्वतंत्र हुआ। इसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख है।
इरिट्रिया का परिचय
1993 में स्वतंत्रता के बाद से इरिट्रिया में कोई राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुआ। राष्ट्रपति इसाइस अफवेर्की तब से सत्ता में हैं।
स्वतंत्रता के बाद का इतिहास
इरिट्रिया में केवल एक पार्टी, PFDJ को मान्यता है। अन्य राजनीतिक दलों और विपक्ष पर प्रतिबंध है।
एकदलीय शासन
1997 में इरिट्रिया का संविधान बनाया गया, जिसमें चुनाव और मानवाधिकार की बात थी, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
1997 का संविधान
इरिट्रिया में तानाशाही शासन है, जहां सरकार अभिव्यक्ति, प्रेस और धार्मिक स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण रखती है।
शासन की प्रकृति
18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा है, जो अनिश्चितकाल तक चल सकती है।
अनिवार्य सैन्य सेवा
एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, इरिट्रिया में 10,000 से अधिक लोग बिना मुकदमे के बंदी हैं, जिसमें पत्रकार और आलोचक शामिल हैं।
वैश्विक आलोचना
सऊदी अरब और वेटिकन जैसे देशों में भी सीमित या कोई चुनाव नहीं, लेकिन इरिट्रिया की तानाशाही और पूर्ण चुनावहीनता इसे विशिष्ट बनाती है।
वैश्विक तुलना
इरिट्रिया में बिना चुनाव के शासन, सख्त नियंत्रण और सीमित स्वतंत्रता इसे दुनिया का अनोखा देश बनाते हैं। भविष्य में बदलाव की उम्मीद बाकी है।
इरिट्रिया की स्थिति
