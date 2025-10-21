By Navaneet Rathaur
पूजा में जलाए जाने वाला कपूर तुरंत आग क्यों पकड़ लेता है?
पूजा-पाठ में जलाया जाने वाला कपूर एक चिंगारी से ही भड़क उठता है। आइए, जानें कपूर की वैज्ञानिक संरचना और इसके जलने की प्रक्रिया ।
कपूर
कपूर एक सफेद, क्रिस्टलीय ठोस है, जो कैम्फर वृक्ष की लकड़ी से निकाला जाता है। यह एक टेरपेनॉइड है, जो वाष्पशील होता है।
कपूर क्या है?
कपूर का फॉर्मूला C10H16 है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो कम तापमान पर वाष्पीकृत होता है। इसकी कम ज्वलनशीलता और उच्च वाष्पशीलता (सब्लिमेशन) के कारण यह तेजी से जल जाता है।
कपूर का रासायनिक गुण
कपूर का फ्लैश पॉइंट कम (60-70°C) होता है। एक चिंगारी से इसकी वाष्प हवा में मिलकर ज्वलनशील मिश्रण बनाती है। यह तुरंत आग पकड़ लेता है क्योंकि वाष्प तेजी से फैलती है।
क्यों जलता है कपूर तुरंत?
कपूर सब्लिमेट करता है, यानी बिना पिघले ठोस से गैस में बदल जाता है। पूजा में जलाने पर यह धीरे-धीरे वाष्पित होकर जलता है, बिना राख छोड़े। यह शुद्ध जलन का प्रतीक है।
सब्लिमेशन प्रक्रिया
कपूर जलाने से हवा में बैक्टीरिया नष्ट होते हैं। इसकी सुगंध सिरदर्द, तनाव कम करती है। आयुर्वेद में यह श्वास संबंधी रोगों में उपयोगी है। लेकिन इसे अधिक नहीं जलाना चाहिए।
कपूर के वैज्ञानिक फायदे
प्राकृतिक कपूर ही उपयोग करें, सिंथेटिक से बचें। बच्चों और गर्भवती महिलाओं से दूर रखें। कम मात्रा में जलाएं, धुआं अधिक ना हो। कपूर जलाने वाली जगह पर वेंटिलेशन रखें।
कपूर जलाते समय सावधानी
हिंदू धर्म में पूजा-पाठ के दौरान कपूर जलाना आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जा में इसका उपयोग वातावरण शुद्ध करता है और मन को शांत रखता है।
कपूर: शुद्धि का माध्यम
