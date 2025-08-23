By Dheeraj Pal
छींक आने पर क्यों बोलते हैं गॉड ब्लेस यू?
अक्सर लोगों छींक के बाद 'गॉड ब्लेस यू' बोलते हैं। कईयों का मानना है कि 'गॉड ब्लेस यू' बोलने से शरीर में बुरी आत्माओं का प्रवेश नहीं होगा।
साथ ही कई लोग कहते हैं कि छींक के दौरान धड़कने रुक जाती हैं। चलिए जानते हैं छींक आने के बाद क्यों बोलते हैं 'गॉड ब्लेस यू'?
'गॉड ब्लेस यू' क्यों बोलते हैं?
ऐसा कहा जाता है कि रोम में एक बीमारी होने के दौरान 'गॉड ब्लेड यू' कहने की शुरुआत हुई थी। इस बीमारी का लक्षण खांसना और छींकना था जिसे 'बूबोनिक प्लेग' कहा गया।
जब कोई व्यक्ति बूबोनिक प्लेग से ग्रसित होता था, तो पोप ग्रेगरी द्वारा ऐसे व्यक्ति के छींकने पर 'गॉड ब्लेस यू' कहना शुरू किया गया और लोगों को भी ये कहने के लिए बोला गया।
उनके अनुसार 'गॉड ब्लेस यू' कहने से पीड़ित व्यक्ति को मरने से बचाया जा सकता है। इसी तरह से 'गॉड ब्लेस यू' कहने का दौर जारी हुआ।
इसके अलावा लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि छींकने के समय इंसान के अंदर से बुरी आत्मा बाहर निकलती है।
इस दौरान अगर 'गॉड ब्लेस यू' बोला जाए तो किसी और व्यक्ति के शरीर में बुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है।
लोगों में यह गलत धारणा है कि छींकने पर व्यक्ति के दिल की धड़कन बंद हो जाती है इसलिए छींकने पर 'गॉड ब्लेस यू' बोलना चाहिए।
छींक आना जरूरी है क्योंकि जब कभी भी कोई बाहरी कण शरीर में चला जाता है तो उस बाहरी कण को फेफड़े के द्वारा हवा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है।
यह हवा नाक और मुंह के द्वारा ही बाहर निकलती है जिसे हम छींक कहते है। छींक आने के का दिल की धड़कन रुकने से कोई संबंध नहीं होता है।
