सपने में चिल्लाने पर आवाज क्यों नहीं निकलती है? जानिए इसके पीछे का साइंस
सपने में खतरा महसूस होने पर हम चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकलती है। इसका अनुभव आपने जरूर किया होगा। आइए जानते हैं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण।
सपने में चिल्लाना
जब हम REM स्लीप (सपने वाली नींद) में होते हैं, दिमाग शरीर की मसल्स को पैरालाइज कर देता है। ताकि सपने में भागते-लड़ते समय असल में बिस्तर से कूद ना जाएं।
स्लीप पैरालिसिस
चिल्लाने के लिए वोकल कॉर्ड्स और मुंह की मसल्स को मूवमेंट चाहिए। लेकिन ये मसल्स भी पैरालाइज हो जाती हैं। इसलिए सपने में कितना भी चिल्लाओ, असल में आवाज नहीं निकलती है।
आवाज की मांसपेशियां भी लॉक
स्लीप पैरालिसिस प्रकृति का सुरक्षा तंत्र है, ताकि हम सपने में होने वाली हरकतें रियल लाइफ में ना करें। अगर मसल्स फ्री होतीं, तो हम सपने को सच मानकर खतरनाक हरकत कर देंगे।
दिमाग जानबूझकर करता है ऐसा
डरावने सपने (नाइटमेयर) ज्यादातर REM स्लीप में आते हैं। इस दौरान हम चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शरीर पैरालाइज होने से आवाज दब जाती है। इसलिए जागने पर घबराहट होती है।
डरावने सपने
कभी-कभी REM स्लीप से जागते समय पैरालिसिस बनी रहती है। इसे 'स्लीप पैरालिसिस' कहते हैं। तब सच में चिल्लाना चाहते हैं लेकिन आवाज नहीं निकलती, जो बहुत डरावना लगता है।
नींद से जागने और सोने के बीच का फेज
ज्यादातर लोगों को जीवन में कम से कम एक बार स्लीप पैरालिसिस होता है। तनाव, अनियमित नींद, पीठ के बल सोना, इसे ट्रिगर करते हैं।
स्लीप पैरालिसिस की समस्या
जागते समय भी स्लीप पैरालिसिस रहना नॉर्मल है और ये 10-20 सेकंड में खत्म हो जाता है। इस दौरान गहरी सांस लेने, उंगली हिलाने से तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं।
क्या ये खतरनाक है?
रोज एक समय सोना-उठना, तनाव कम करना, पीठ के बल नहीं सोना, शाम को कैफीन नहीं लेना। अच्छी नींद की आदत डालने से ये समस्या कम हो जाएगी।
कैसे बचें इससे?
सपने में चिल्लाने पर आवाज नहीं निकलना शरीर की सुरक्षा है। दिमाग हमें सपने में भी बचाता है।
