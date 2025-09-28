By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
कोबरा के काटने के बाद कई बार बिना इलाज के बच जाती है जान, जानिए इसके पीछे का लॉजिक
कोबरा का काटना घातक लगता है, लेकिन कई लोग बिना इलाज के बच जाते हैं। आइए जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक लॉजिक।
कोबरा का काटना
कोबरा का वेनम न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सांस और हृदय को प्रभावित करता है। लेकिन हर बार काटने में वेनम इंजेक्ट नहीं होता है।
कोबरा वेनम का प्रकार
50-70 फीसदी केस में कोबरा का काटा हुआ ड्राई बाइट होता है, जहां वेनम नहीं इंजेक्ट होता है। सांप तनाव में काटता है, लेकिन वेनम बचाने की कोशिश भी करता है।
ड्राई बाइट का लॉजिक
सांप की उम्र, आकार या तनाव के कारण वेनम की मात्रा घट भी जाती है। ऐसे केस में वेनम इंजेक्ट होता है, तो मात्रा कम हो सकती है।
कम वेनम इंजेक्शन
मजबूत इम्यून सिस्टम वेनम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। कुछ लोगों में प्राकृतिक एंटीबॉडीज सांप के वेनम से लड़ लेती हैं।
इम्यून सिस्टम की भूमिका
अगर काटना उंगलियों या अंगूठे पर हो, तो वेनम धीरे फैलता है। शरीर के केंद्र (ट्रंक) पर काटने से खतरा ज्यादा होता है।
काटने का स्थान
वेनम के प्रभाव में 15-30 मिनट लगते हैं। अगर लक्षण ना दिखें, तो व्यक्ति बच सकता है। देरी से इलाज भी मदद करता है।
समय और प्रतिक्रिया
WHO के अनुसार, 81,000-138,000 सांप काटने से मौतें होती हैं, लेकिन कई बार बिना इलाज के बच जाते हैं।
आंकड़े और उदाहरण
सांप का हर बार काटना इमरजेंसी नहीं होता है। लेकिन सांप काटने के बाद एंटीवेनम जरूर लेना चाहिए।
सावधानियां
कोबरा काटने से बचना संभव है ड्राई बाइट, कम वेनम या इम्यूनिटी से, लेकिन इलाज ना लें।
ड्राई बाइट
