आखिर कुछ लोगों के आंखों का रंग नीला क्यों होता है?
दुनिया में सिर्फ 8-10 फीसदी लोगों की आंखें नीली होती हैं। ये रंग ना केवल दुर्लभ है, बल्कि देखने में खूबसूरत लगता है। आइए जानते हैं नीली आंखों में नीला पिगमेंट कहां से आता है?
नीली आंखें
हैरान करने वाली बात ये है कि नीली आंखों में नीला पिगमेंट बिल्कुल नहीं होता है। असल में वहां मेलानिन पिगमेंट बहुत कम होता है, जिससे रोशनी का आंख के अंदर फैलती है।
नीली आंखों में नीला रंग नहीं होता
नीली आंखों का रंग ठीक वही कारण है, जिससे आसमान नीला दिखता है। रोशनी आइरिस में प्रवेश करती है, छोटी नीली तरंगें बिखर जाती हैं और बाकी रंग अंदर ही सोख लिए जाते हैं।
आसमान और नीली आंखें
भूरी आंखों में मेलानिन की भरमार होती है। ज्यादा मेलानिन के कारण रंग गहरा होता है। ये UV किरणों से भी बेहतर सुरक्षा देता है, इसलिए प्रकृति ने इसे सबसे ज्यादा चुना है।
भूरी आंखें क्यों सबसे आम?
हरी आंखों में मेलानिन कम होता है, लेकिन लिपोक्रोम नाम का पीला पिगमेंट मौजूद रहता है। मेलानिन कम होने से नीली रोशनी का बिखराव और पीला पिगमेंट मिलकर हरा रंग बनाते हैं।
हरी आंखें
हेजल आंखें रोशनी के हिसाब से हरी, भूरी या सुनहरी दिखती हैं। मध्यम मेलानिन और आइरिस की कई परतें रोशनी को अलग-अलग बिखेरती हैं, इसलिए रंग बदलता रहता है।
हेजल आंखें
पहले सोचा जाता था कि आंखों का रंग एक जीन से तय होता है, लेकिन विज्ञान की मानें, यह कई जीनों के जटिल तालमेल से कंट्रोल होता है। OCA2 और HERC2 सबसे बड़े प्लेयर हैं।
जीन से तय होता है रंग
कम मेलानिन की वजह से नीली आंखें सूर्य की रोशनी में ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसलिए नीली आंखों वालों को धूप में चश्मा ज्यादा जरूरी पड़ता है।
क्या नीली आंखें कमजोर होती हैं?
दुनियाभर में भूरी आंखें सबसे ज्यादा आम हैं लेकिन नीले, हरे और हेजल जैसे रंग अपनी दुर्लभता की वजह से ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं।
नीले, हरे और हेजल रंग
