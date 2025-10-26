By Navaneet Rathaur
क्या सर्दियों के मौसम में सांप ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं?
सांपों के रहस्यमय जीवन के कारण लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि सांप ठंड में कहां गायब हो जाते हैं? क्या सचमुच आक्रामक हो जाते हैं? आइए जानें सर्दियों में सांपों का असली व्यवहार।
सांपों का रहस्य
सांप शीत रक्त वाले जीव हैं। ठंड में उनका रक्त जमने लगता है। भूख लगती है, लेकिन खा नहीं पाते हैं। शरीर में कष्ट बढ़ता है और इस मजबूरी से इनकी मानसिक स्थिति आक्रामक हो जाती है।
सांप: शीत रक्त प्राणी
ठंड में सांप धूप में आकर ‘सुस्त’ पड़ जाते हैं। शांत पड़े रहते हैं, लेकिन पैर पड़ जाए तो एक झटके में सारा जहर छोड़ देते हैं। हालांकि, यह आक्रमण नहीं, रक्षा की अंतिम कोशिश होती है।
धूप में आराम
सर्दी में सांपों का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है। कम ऊर्जा बनती है, ना भाग सकते हैं, ना शिकार करते हैं। इसलिए वे सुरक्षित कोने में छिपकर आराम करते हैं।
चयापचय दर धीमा पड़ना
सामान्य दिनों में भी सांप 16 घंटे सोते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में यह 20 से 22 घंटे की नींद लेते हैं। अजगर जैसे बड़े सांप तो कई दिन बिना हिले सोते रहते हैं।
16 से 22 घंटे की नींद
ठंड में सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। शरीर का तापमान वातावरण से मिल जाता है। खाने-पीने की जरूरत ना के बराबर और पिछली शिकार की ऊर्जा से महीनों गुजार देते हैं।
हाइबरनेशन
सर्दी में सांप भूसी, धान के ढेर, गुफाएं, मिट्टी के बिल में छिपते हैं। ये जगह उनके लिए गर्म और सुरक्षित होते हैं।
कहां छिपते हैं सांप?
सर्दी में सांप कमजोर और सुस्त होते हैं। ज्यादातर समय वे सोए रहते हैं। गलती से संपर्क होने पर ही सांप आक्रमण करते हैं और अपनी रक्षा में पूरा जहर छोड़ते हैं।
क्या सच में अटैक बढ़ता है?
ठंड में सांप कम दिखते हैं, लेकिन छिपे हो सकते हैं। धूप में पड़े सांप को परेशान ना करें। घर के कोने, लकड़ी के ढेर साफ रखें।
सतर्क रहें, डरें नहीं
मिथक: सर्दी में सांप ज्यादा खतरनाक। सच्चाई: वे कमजोर, सुस्त और छिपे रहते हैं। हाइबरनेशन में ऊर्जा बचाते हैं।
मिथक vs सच्चाई
