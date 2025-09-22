By Navaneet Rathaur
ठंड का मौसम आते ही सांप गायब क्यों हो जाते हैं?
धरती पर मौजूद विषैले जीवों में सांप को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कई लोग तो सांप का नाम सुनकर ही सहम जाते हैं।
सांप
हालांकि, सांपों से जुड़ी जानकारी को लेकर लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं। सांप के सोने, दौड़ने से लेकर उम्र से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं, जिनका जवाब ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है।
सांप से जुड़े सवाल
जानकारी के मुताबिक, नींद के मामले में सांप इंसानों से बहुत आगे होते हैं। सामान्य तौर पर सांप 24 घंटे में 16 घंटे तक सोता है।
16 घंटे तक सोता है सांप
ठंड के दिनों में ज्यादातर सांप बिलों और गुफाओं में जाकर छुप जाते हैं। ऐसे में ये ज्यादातर समय सोते रहते हैं।
छुप जाते हैं सांप
विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा ठंड के समय में सांप 20 से 22 घंटे तक सोते रहते हैं। खासकर अजगर सर्दियों में एक बार में बड़ा शिकार करके कई-कई दिन तक सोता रहता है।
20 से 22 घंटे तक सोते हैं सांप
दरअसल, ठंड के समय में पर्याप्त एनर्जी नहीं मिलने से सांप का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। ऐसे में सर्दियों में सांपों को भागने और शिकार करने में भी परेशानी होती है।
मेटाबॉलिज्म हो जाता है स्लो
विशेषज्ञों के मुताबिक, सांप ठंड के मौसम में हाईबरनेशन मुद्रा में चले जाते हैं। इस स्थिति को शीत निद्रा भी कहा जाता है।
हाईबरनेशन मुद्रा
ठंड बढ़ने पर सांप खुद को छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान चुनते हैं और ज्यादातर समय सोने में ही बिताते हैं।
सोने में बिता देते हैं समय
ज्यादा ठंड पड़ने पर सांप अन्य दिनों में किए हुए शिकार से जमा हुए कैलोरी की मदद से अपने शरीर को एनर्जी देते हैं।
शरीर को एनर्जी
