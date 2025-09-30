By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 30, 2025
सांपों की जीभ बीच से दो भाग में क्यों कटी होती है?
सांप एक ऐसा जहरीला जीव है, जिसे देखकर अच्छे से अच्छे लोगों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। दुनियाभर में अलग-अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जो एक-दूसरे से भिन्न होते हैं।
सांप
अलग-अलग प्रजाति के होने के बाद भी सांपों में सबसे कॉमन चीज उनकी जीभ होती है। आपने जरूर देखा होगा कि सांपों की जीभ दो भागों में कटी होती है।
सांपों में कॉमन चीज
बता दें कि सदियों से ही सांप की जीभ वैज्ञानिकों के साथ लोगों के लिए चर्चा का विषय रही है। आज हम आपको बताएंगे कि सांपों की जीभ दो भाग में क्यों होती है?
सांप की जीभ
यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टीकट में इकोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के प्रोफेसर कर्ट श्वेंक के मुताबिक, सांप की जीभ की बनावट का संबंध डायनासोर के जमाने से है।
दो भागों में कटी जीभ
कर्ट श्वेंक के मुताबिक, डायनासो जैसे विशाल जीव के पैरों के नीचे आने से बचने के लिए सांप मिट्टी में गड्ढे या किसी बिल में छिपकर रहते थे।
बिल में छिपे सांप
सांप के ना पैर होते हैं और बिल में अंधेरा होने के कारण दृष्टि भी धुंधली हो जाती है। ऐसे में इनकी जीभ एक प्रकार के सुरक्षा कवच और नाक का काम करती हैं।
सुरक्षा कवच है जीभ
सांप की जीभ को वोमेरोनेजल अंग कहा जाता है। ये अंग जमीन पर रेंग कर चलने वाले जीवों में अक्सर पाया जाता है।
वोमेरोनेजल अंग
बता दें कि सांप की जीभ नाक के चेंबर के नीचे होता है। जीभ को जब सांप बाहर हवा में लहराता है तो बाहर की गंध के कण जीभ पर चिपक जाते हैं।
गंध का अंदाजा
सांप अपने जीभ को लहराकर पता लगा लेता है कि आगे क्या है या क्या हो सकता है। हम कह सकते हैं कि सांप की जीभ इंसानों के कान की तरह काम करती है।
कान की तरह करती है काम
सांप अपनी जीभ की मदद से ही प्रजनन के लिए मादा की गंध पहचानता है। इस जीव के सर्वाइवल के लिए इसकी जीभ एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
मादा की गंध
