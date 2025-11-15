By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है क्यों बोला जाता है?
हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब उसे अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया जाता है, तो 'राम नाम सत्य हैं' बोला जाता है।
अंतिम संस्कार
आइए आज आपको बताते हैं कि व्यक्ति की अंतिम यात्रा के समय लोग राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता हैं?
राम नाम सत्य है
कहा जाता है कि 'राम नाम सत्य हैं' मृतक के लिए नहीं बल्कि उसके परिजनों को सुनाने के लिए कहा जाता है।
मृतक के परिजन
मृतक के परिजन यानी कि जीवित जनों को यह पता चले कि आपके कर्मों के अलावा कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। मृत्यु के बाद संसार की सभी भौतिक वस्तुएं छूट जाती हैं।
व्यक्ति के कर्म
कहा जाता है "राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है।"
राम ही सत्य
अर्थात् राम का नाम ही एकमात्र सत्य है, और इस सत्यरूपी राम का नाम जपोगे तभी गति प्राप्त हो
राम का नाम
माना जाता ही कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के कुछ अंग कुछ समय के लिए सक्रिय रहते हैं।
अंग सक्रिय
यह भी माना जाता है कि शव यात्रा के दौरान अमृतरूपी राम का नाम मृतक के कान में जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो।
मोक्ष की प्राप्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
कछुआ की अंगूठी किसे नहीं पहनना चाहिए?
Click Here