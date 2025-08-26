नींद में क्यों बड़बड़ाते हैं इंसान?

By Dheeraj Pal
अक्सर आपने कई लोगों को नींद में दूसरों को बड़बड़ाते हुए या बोलते हुए जरूर देखा होगा।
इस आदत से कई बार उस इंसान के साथ सोने वाले लोग भी डर जाते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि नींद में इंसान क्यों कैसे बोलने लगता है? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
नींद में बड़बड़ाने या बात करने की आदत को पैरासोमनिया कहते हैं। जिसका मतलब होता है-सोते समय अस्वाभाविक व्यवहार करना।
हालांकि नींद में बड़बड़ाने की कई वजहें हो सकते हैं।
नींद में बड़बड़ाने की आदत मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं की वजह से भी हो सकता है, जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिस्ऑर्डर (PTSD), डिप्रेशन और एंग्जायटी।
कई लोगों का मानना है कि आदमी सपने देखता है, जिस कारण वह नींद में बड़बड़ाने लगता है।
इसके अलावा थकान, नींद की कमी, शराब का सेवन और बुखार के वजह से भी इंसान नींद में बोलने लगता है।
इसको ठीक करने के लिए पर्याप्त नींद लेना, शराब से परहेज जरूरी है।
हालांकि ये आदत नॉर्मल लग सकती है। ऐसे में इसकी जांच करना भी जरूरी होता है।
