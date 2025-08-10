By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 10, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
उल्लू दिन में ही क्यों सोते हैं?
उल्लू एक ऐसा जानवर है, जिसे रात के वक्त सब कुछ साफ दिखता है। दिन में देखने में दिक्कत होती है।
दिखने में दिक्कत
उल्लू से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां प्रचलित हैं। जैसे कि यह दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं।
रात में जागते हैं
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उल्लू दिन में क्यों सोते हैं? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
दिन में सोते हैं
इसका रहस्य उल्लू के आंखों में बसा हुआ है। इनकी बड़ी-बड़ी आंखों में 'रॉड' नाम के खास सेल्स होते हैं।
आंख में होता है सेल्स
इस सेल्स की वजह से उल्लू रात में देखते हैं।
वजह
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो दिन की रोशनी इन सेल्स के लिए बहुत तेज होती है, जिससे उन्हें दिन में देखने में मुश्किल होती है।
दिखना मुश्किल
इस वजह से उनकी आंखें चौंधिया जाती है। इसलिए वे दिन में ज्यादा आराम करते हैं।
आराम करते हैं
दिन में कई बड़े शिकारी पक्षी जैसे बाज या चील, शिकार की तलाश में रहते हैं। उल्लू दिन में कमजोर होते हैं, ऐसे में वो छिपकर रहते हैं।
दिन में कमजोर होते हैं
इससे वो शिकारी पक्षियों से भी बच सकते हैं। वहीं, रात में अन्य जीव आराम करते हैं, ऐसे में उल्लू को शिकार करने में आसानी होती है।
शिकारी पक्षियों से बचते हैं
शेफ क्यों पहनते हैं सफेद टोपी, जानें दिलचस्प बातें
Click Here