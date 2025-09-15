By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 15, 2025
भोजन के नियम: थाली में जूठा क्यों नहीं छोड़ना चाहिए?
हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना जाता है। अन्न का अपमान मतलब भगवान का अपमान माना जाता है।
अन्न का महत्व
कई लोगों को भोजन करने के बाद थोड़ा-बहुत जूठा भोजन थाली में छोड़ने की आदत होती हैं।
थाली में जूठा
थाली में जूठा भोजन छोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि खाना क्यों नहीं छोड़ना चाहिए।
भोजन छोड़ना
देवी अन्नपूर्णा को अन्न को देवी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, थाली में जूठा भोजन छोड़ने से देवी अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं।
देवी अन्नपूर्णा
मान्यता है कि लगातार प्लेट में खाना छोड़ने से आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है।
आर्थिक स्थिति
माना जाता है कि प्लेट में छूटा जूठा भोजन शनि के नकारात्मक प्रभाव का कारण बन सकता है।
शनि का प्रभाव
जब भी थाली में खाना छूट जाए, तो अन्नपूर्णा देवी से हाथ जोड़ कर माफी मांगनी चाहिए।
हाथ जोड़ कर माफी मांगे
थाली में खाना छोड़कर भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है, इसलिए जितनी भूख हो उतना भोजन लें और भोजन का सम्मान करें।
प्लेट में भोजन
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
