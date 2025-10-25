By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 25, 2025
जूता या चप्पल पहनकर भोजन करना चाहिए या नहीं?
पहले जूते उतारकर लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, आज डाइनिंग या बेड पर बैठकर खाना खाते हैं और जूते-चप्पल भी नहीं उतारते हैं। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यह गलता है।
जूते-चप्पल पहनकर खाना
भारतीय संस्कृति में जूते दूर रखकर, जमीन पर बैठकर भोजन करना शुद्धता का प्रतीक है। इससे मन शांत, पाचन अच्छा रहता है। आज लोग इसे भूल गए हैं।
जूते उतारकर खाएं
भोजन भगवान का प्रसाद और अन्नपूर्णा देवी का स्वरूप है। जूते पहनकर खाना उनका अपमान है। इससे मां का वास घर से चला जाता है।
भोजन का सम्मान
जूते पहनकर खाने से घर में बरकत नहीं रहती है और आर्थिक तंगी बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, ऐसा करने से अन्न-धन ग्रह कमजोर हो जाते हैं, ग्रह दोष लगता है।
बरकत खत्म होना और परेशानी बढ़ना
जूते दिनभर बाहर गंदगी में रहते हैं। इन्हें पहनकर रसोई में जाना नकारात्मक ऊर्जा लाता है। वास्तु में इससे घर अशांत होता है।
जूतों से बढ़ती है नकारात्मकता
वास्तु शास्त्र में जूते पहनकर खाने की जगह पर जाना नकारात्मकता बढ़ाता है। परिवार में झगड़े, अशांति पैदा होती है।
वास्तु दोष
ज्योतिष में जूते राहु-शनि से जुड़े हैं। जूते पहनकर खाना इनका नकारात्मक प्रभाव बढ़ाता है। धोखा, बीमारी, संघर्ष आते हैं।
ज्योतिष प्रभाव
जूतों में बैक्टीरिया भोजन में जा सकते हैं। पाचन कमजोर होता है। जमीन पर बैठकर खाना रीढ़ और पाचन के लिए लाभकारी है।
स्वास्थ्य जोखिम
जूते पहनकर भोजन अन्नपूर्णा का अपमान, ग्रह दोष और नकारात्मकता लाता है। भोजन से पहले जूते उतारें, हाथ धोएं। शुद्ध मन से खाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में शांति रहती है।
सही आदत अपनाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
