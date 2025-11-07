By Navaneet Rathaur
अगहन के महीने में जीरा खाने की मनाही क्यों होती है?
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं – मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं। मार्गशीर्ष यानी अगहन मास भगवान श्रीकृष्ण को सबसे प्रिय है। इस मास में संयम, शुद्धता और भक्ति का विशेष महत्व है।
अगहन का पवित्र माह
अगहन माह में जीरा खाने की मनाही होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारण।
अगहन में जीरा
स्कंद पुराण कहता है – अगहन में तीक्ष्ण, उष्ण, पित्तवर्धक पदार्थ त्याज्य हैं। जीरा इंद्रियों को उत्तेजित करता है, साधना में बाधा डालता है।
शास्त्रीय आधार
आयुर्वेद में जीरा को उष्ण वीर्य, पित्तवर्धक माना गया है। यह पाचन बढ़ाता है, लेकिन अगहन में अनावश्यक गर्मी पैदा करता है। इससे इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, जिससे ध्यान भटकता है।
जीरा की प्रकृति
अगहन शीत ऋतु में आता है। इस माह में शरीर का तापमान और पाचन अग्नि संतुलित रहती है। जीरा से पित्त और अम्लता बढ़ती है, जिससे नींद, ध्यान, मानसिक शांति प्रभावित होती है।
शीत ऋतु का विज्ञान
आयुर्वेद कहता है – अगहन में दही, दूध, फल, मूंग जैसे हल्का और सात्विक भोजन लें। जीरा त्याग से पाचन आसान, साधना ऊर्जा स्थिर और आरोग्य मजबूत होता है।
आयुर्वेदिक लाभ
जीरा मन को चंचल बनाता है, जिससे भजन, ध्यान, जप में एकाग्रता कम होती है। कृष्ण भक्ति के लिए विशेष तौर पर अगहन माह में शुद्ध, शांत मन जरूरी है, इसलिए जीरा खाने की मनाही है।
भक्ति पर प्रभाव
अगहन माह में जीरा के साथ ही लहसुन, प्याज, मिर्च, गरम मसाले और तला-भूना भोजन से परहेज करें।
जीरा के साथ ये भी त्यागें
जीरा में पाए जाने वाला क्यूमिनाल्डिहाइड उत्तेजक का काम करता है। ठंड में इसे खाने से एसिडिटी और अनिद्रा बढ़ती है।
विज्ञान भी सहमत
जीरा त्याग सिर्फ नियम नहीं, स्वास्थ्य, भक्ति, संयम का मार्ग है। कृष्ण कृपा पाने के लिए सात्विक जीवन अपनाएं।
अगहन को सात्विक बनाएं
