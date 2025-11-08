By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 8, 2025
रात में नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए? जानिए सही समय और दिन
शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद नाखून काटना वर्जित है। इससे दरिद्रता आती है और मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। आइए जानें इसके पीछे का वैज्ञानिक-धार्मिक कारण और सही समय।
रात में नाखून क्यों नहीं काटें
कहा जाता है कि पुराने समय में बिजली नहीं थी। अंधेरे में चाकू से नाखून काटते तो उंगलियां कट जातीं। इसलिए पूर्वजों ने रात में नहीं काटने की परंपरा बनाई।
शाम को नाखून काटने की मनाही
मान्यता है कि शाम के समय मां लक्ष्मी घर आती हैं। नाखून, बाल काटना या सफाई करना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसे में सूर्यास्त से पहले ही ये काम निपटाएं।
धार्मिक कारण
धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक, रात में नाखून काटने से दरिद्रता आती है। घर में क्लेश बढ़ता है। नकारात्मकता बढ़ती है। मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। इसलिए दिन में ही काटें।
रात में नाखून काटने से क्या होगा?
बुधवार और शुक्रवार नाखून काटने के लिए शुभ हैं। अन्य दिनों में नाखून काटने से बचना चाहिए।
नाखून काटने का सही दिन
रात में, यात्रा में या बीमार होने पर नाखून ना काटें। कटे नाखून घर में ना बिखेरें। बच्चों के नाखून भी दिन में ही काटें। अंधेरे में कभी जोखिम ना लें।
ये गलतियां ना करें
रात में रोशनी कम होने से कट लगने का डर रहता है। नाखून की गंदगी बैक्टीरिया फैलाती है। ऐसे में दिन का समय साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा के लिहाज से अच्छा रहता है।
वैज्ञानिक कारण
सूर्योदय के बाद सकारात्मक ऊर्जा रहती है। मन शांत रहता है और रोशनी भरपूर रहती है। ऐसे में दिन में नाखून काटने सही होता है।
दिन में काटें नाखून
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
