QWERTY कीबोर्ड में सभी अक्षर इधर-उधर क्यों होते हैं?
कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ-साथ स्मार्टफोन में भी कीबोर्ड का फॉर्मेट QWERTY में होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कीबोर्ड पर अल्फाबेट्स क्रमबद्ध तरीके से अरेंज क्यों नहीं होते हैं?
आज हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर के कीबोर्ड का फॉर्मेट QWERTY ही क्यों होता है?
बता दें कि कंप्यूटर या लैपटॉप के आने से पहले ही टाइपराइटर मशीन में QWERTY फॉर्मेट वाला कीबोर्ड चलन में था।
टाइपराइटर मशीन में QWERTY फॉर्मेट में कीबोर्ड को Christopher Latham Sholes ने तैयार किया था। इसे रेमिंग्टन-1 (Remington-1) के नाम से जाना गया।
हालांकि, टाइपराइटर मशीन के कीबोर्ड भी पहले A,B,C,D फॉर्मेट में हुआ करते थे। लेकिन इससे टाइप करने में स्पीड नहीं आती थी।
कई लोगों ने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ प्रयोग किए, लेकिन सबसे सफल मॉडल QWERTY के रूप में ही सामने आया।
काफी कोशिशों के बाद 1870 के दशक में QWERTY फॉर्मेट का इजाद हुआ। इस फॉर्मेट में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले लेटर्स को ऊंगलियों की रीच में सेट कर दिया गया।
QWERTY फॉर्मेट के कीबोर्ड लोगों को काफी सुविधाजनक लगा। इस वजह से कंप्यूटर समेत लैपटॉप और स्मार्टफोन में QWERTY फॉर्मेट का कीबोर्ड होने लगा।
