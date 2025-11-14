By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 14, 2025
Faith
अंतिम समय में या मृत्यु के बाद मुंह मे तुलसी और गंगाजल क्यों रखा जाता है?
हिंदू धर्म में मृत्यु के समय या बाद मुंह में तुलसी दल और गंगाजल डालने की परंपरा है। यह आत्मा को मोक्ष और विष्णु लोक की प्राप्ति कराती है। आइए जानें इसके बारे में विस्तार से।
तुलसी दल और गंगाजल
गंगाजल सभी पापों को धो देता है। अंतिम समय मुंह में डालने से जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकला यह जल मोक्ष मार्ग खोलता है।
गंगाजल
तुलसी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है। मृत्यु के समय तुलसी दल मुंह में रखने से आत्मा सीधे वैकुण्ठ पहुंचती है। गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख है।
तुलसी - विष्णु प्रिया
तुलसी और गंगाजल से यमदूत दूर भागते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से आत्मा को नरक या यातना नहीं भोगनी पड़ती है। विष्णु दूत आकर आत्मा को वैकुण्ठ ले जाते हैं।
यमदूत भय मुक्त
जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा हो, तुरंत तुलसी दल और गंगाजल मुंह में डालें। इससे प्राण शांतिपूर्वक निकलते हैं। आत्मा को कष्ट नहीं होता है।
अंतिम श्वास में
मृत्यु हो जाए तब भी मुंह में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है। इससे आत्मा को विष्णु लोक की गारंटी मिलती है। यह अंतिम संस्कार का अनिवार्य हिस्सा है।
देह त्याग के बाद
गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम का स्मरण कर प्राण त्यागे, वह मेरे पास आता है। तुलसी-गंगाजल से विष्णु स्मरण अपने आप होता है।
भगवद् गीता का संदेश
तुलसी-गंगाजल डालने से पितृ दोष नहीं लगता है। आने वाली 14 पीढ़ियों को पुण्य मिलता है। कुल में सुख-शांति बनी रहती है।
कुल की रक्षा
तुलसी-गंगाजल डालते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' या 'राधे-राधे' बोलें। इससे आत्मा को हरि नाम का बल मिलता है। मोक्ष निश्चित हो जाता है।
हरि नाम का जाप
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
