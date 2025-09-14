By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 14, 2025
इंसान चाहकर भी खुद से गुदगुदी क्यों नहीं कर पाता है?
इंसान के शरीर में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, जहां गुदगुदी करने पर हंसी आती है। आसान भाषा में कहें, तो कोई अन्य व्यक्ति जब गुदगुदी करता है, तो हंसी आना नेचुरल रिएक्शन है।
गुदगुदी से हंसी
कुछ लोगों को गुदगुदी इतना ज्यादा लगती है कि उनके ओर हाथ बढ़ाने पर ही वो हंसना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम चाहें कि खुद से गुदगुदी करके हंस ले, तो संभव नहीं है।
खुद से गुदगुदी
क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हम खुद से गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में।
क्यों नहीं आती खुद से गुदगुदी?
विज्ञान की मानें, गुदगुदी के समय हंसने का रिएक्शन खुद को सुरक्षित रखने का एक नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गुदगुदी बिना बताए करता है।
नेचुरल प्रोसेस
जब भी हमारे शरीर को बिना बताए गुदगुदी की जाती है, तो बॉडी एक तरह से पैनिक मोड में आ जाती है। पैनिक होने से असहज महसूस होता है, जिसके कारण हम बेकाबू होकर हंसने लगते हैं।
बेकाबू होने से हंसी
वैज्ञानिकों की मानें, तो गुदगुदी के बाद हंसने की प्रक्रिया सरप्राइज पर निर्भर है। अगर हमारा दिमाग तैयार नहीं रहता है, तभी गुदगुदी के बाद हंसी आती है।
सरप्राइज पर निर्भर
इंसानी दिमाग काफी रहस्यमय तरीके से काम करता है। जब भी हम खुद से गुदगुदी करते हैं, तो दिमाग का सेरिबैलम हिस्सा गुदगुदी से होने वाले हंसी के रिएक्शन को रोक देता है।
रहस्यमय होता है दिमाग
दिमाग का सेरिबैलम हिस्सा हमारी बॉडी में अपेक्षित और अप्रत्याशित स्पर्श के बीच अंतर करने में मदद करता है। इस कारण से हमें खुद को गुदगुदी करने पर हंसी नहीं आती है।
अपना और दूसरे का स्पर्श
अगर हम खुद को गुदगुदी करेंगे तो हमारा दिमाग ये चीज पता लगा लेता है कि ये हमारा ही हाथ है और वो इसके लिए खुद को तैयार कर लेता है।
खुद को तैयार
चीन के हेन शासकों के शासनकाल में बड़े ओहदे पर बैठे लोगों की छोटी-मोटी गलतियों के लिए गुदगुदी करके सजा दी जाती थी। उन्हें गुदगुदी करके तबतक हंसाया जाता था, जबतक सांस ना फूलने लगे।
रोचक तथ्य
