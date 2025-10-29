By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 29, 2025
क्यों पीरियड्स में सेक्स नहीं करना चाहिए?
पीरियड्स महिलाओं में होने वाली सामान्य प्रक्रिया है।
पीरियड्स
हालांकि, पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई से लेकर अन्य चीजों में ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।
साफ-सफाई और अन्य चीजों का ध्यान
पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं यह एक बड़ा सवाल है।
शारीरिक संबंध बनाए या नहीं?
इस सवाल के जबाव में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आइए आपको बताते हैं।
क्या कहते हैं डॉक्टर
डॉक्टर पीरियड्स के दौरान शारीरिक संबंध ना बनाने की सलाह देते हैं।
संबंध ना बनाने की सलाह
डॉक्टरों के मुताबिक, पीरियड्स के दौरान असुरक्षित यौन संबंध बनाने से कई यौन संक्रामक बीमारियों के ट्रांसफर होने का खतरा रहता है।
यौन संक्रामक बीमारियां
डॉक्टर्स बताते हैं कि कई तरह की यौन संक्रामक बीमारियां ऐसी हैं, जो जानलेवा भी हो सकती हैं।
हो सकती हैं जानलेवा बीमारियां
पीरियड्स के दौरान महिलाओं को यौन संबंध बनाने से तो बचना ही चाहिए साथ ही इस समय अपने खानपान का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है।
ध्यान रखें
डॉक्टर्स यह भी सलाह देतें हैं कि अगर पीरियड्स के दौरान सेक्स करते हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें। इस दौरान अनसेफ सेक्स ना करें।
कॉन्डोम का करें इस्तेमाल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
नोट
