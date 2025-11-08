By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 08, 2025
Faith
नंदी के कानों में क्यों फुसफुसाते हैं भक्त?
नंदी, भगवान शिव के गणों में से एक हैं, जो न केवल भगवान शिव के बहुत करीब हैं बल्कि मनोकामना पूर्ति के लिए भी प्रसिद्ध हैं।
शिव गण में से एक
देशभर के अधिकतर शिव मंदिरों में भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नंदी के कानों में फुसफुसाते हैं। चलिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं जानते हैं
कान में फुसफुसाते हैं
नंदी को न केवल भगवान शिव का पवित्र बैल बताया गया है, बल्कि उनका शाश्वत द्वारपाल और संदेशवाहक भी कहा जाता है।
संदेशवाहक
भक्त नंदी के कान में फुसफुसाते हैं क्योंकि माना जाता है कि उनके कान में बोली गई हर बात शिव जी तक पहुंचती हैं।
शिव जी तक
नंदी के कान में बोलने की जगह फुसफुसाया इसलिए जाता है, क्योंकि यह आत्मीयता और विश्वासनीयत को दर्शाता है, मानो कोई अपनी निजी चीजों को साझा कर रह हो।
क्यों फुसफुसाया जाता है?
सुनाई ना दे
ऐसे में ध्यान रखा जाता है कि यह अन्य लोगों को सुनाई ना दे, इसलिए इसे फुसफुसाकर कहा जाता है।
प्रतीक
नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की ओर होता है, जो इस बात का प्रतीक है कि, आपका संदेश बिना किसी रुकावट के शिवजी के पास पहुंचता है।
किस कान में कहें
अक्सर लोग इस बात को लेकर भी कन्फ्यूज रहते हैं कि इच्छाएं नंदी के किस तरफ के कान में कहनी चाहिए।
बाएं कान में
व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। हालांकि, आप दूसरे कान में भी कह सकते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
