आखिर पहाड़ी इलाकों में अक्सर बादल क्यों फटते हैं? जानिए वैज्ञानिक कारण
बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है, जो पहाड़ी इलाकों में आम है। आइए जानते हैं इसके पीछे वैज्ञानिक कारण।
बादल फटना
बादल फटना यानी कम समय में भारी बारिश, जिससे अचानक बाढ़ आती है। यह पहाड़ों में अधिक होता है।
बादल फटने का मतलब
पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई और ढलान बादलों को रुकने और बारिश छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं।
पहाड़ क्यों हैं संवेदनशील?
गर्म हवाएं समुद्र से नमी लेकर पहाड़ों तक पहुंचती हैं। इसके बाद ठंडी हवा से टकराने पर बादल बनते हैं।
नमी का जमा होना
पहाड़ हवाओं को ऊपर की ओर धकेलते हैं, जिससे नमी तेजी से बारिश में बदलती है। यह बादल फटने का प्रमुख कारण है।
ओरोग्राफिक बारिश
मॉनसून के समय नमी से भरे बादल पहाड़ों पर रुकते हैं, जिससे अचानक भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएँ होती हैं।
मॉनसून का प्रभाव
जलवायु परिवर्तन से बारिश का पैटर्न अनियमित हो रहा है, जिससे बादल फटने की घटनाएं अधिक तीव्र और बार-बार हो रही हैं।
जलवायु परिवर्तन की चुनौती
बादल फटने से नदियां उफान पर आती हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं गांवों को नुकसान पहुंचाती हैं।
तबाही का मंजर
मौसम पूर्वानुमान पर नजर रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में मजबूत ढांचे और जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है।
बचाव और जागरूकता
वनों की कटाई रोककर और पर्यावरण संरक्षण से बादल फटने की आपदाओं को कम किया जा सकता है। जागरूक बनें।
पर्यावरण की रक्षा
