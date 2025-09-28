By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
आखिर पैदा होने के बाद बच्चे क्यों रोते हैं?
जन्म लेते ही नवजात शिशु का रोना आम है। लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या हैं? आइए जानें इस रोने की वजह।
नवजात का रोना
रोना नवजात का संचार का पहला तरीका है। यह उनकी जरूरतों को व्यक्त करने का प्राकृतिक तरीका है, जैसे भूख या असहजता।
रोना: शिशु की पहली आवाज
जन्म के बाद शिशु का रोना फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरता है। यह गर्भनाल से स्वतंत्र सांस लेने की शुरुआत का संकेत है।
फेफड़ों का विकास
गर्भ के गर्म, सुरक्षित वातावरण से बाहर ठंडे, उजाले और शोर वाले माहौल में शिशु रोकर असहजता व्यक्त करता है।
पर्यावरण में बदलाव
जन्म के बाद शिशु का शरीर ठंडा महसूस करता है, क्योंकि गर्भ का तापमान 37 डिग्री से बाहर का तापमान कम होता है। रोना इसकी प्रतिक्रिया है।
तापमान का प्रभाव
जन्म के बाद शिशु का पाचन तंत्र शुरू होता है। रोना भूख या पेट की गैस जैसी असहजता को दर्शाता है।
भूख और पाचन
जन्म प्रक्रिया शिशु के लिए तनावपूर्ण होती है। रोना तनाव को कम करने और मस्तिष्क को ऑक्सीजन देने का तरीका है।
तनाव और उत्तेजना
रोना शिशु का मां से जुड़ने का तरीका है। मां का स्पर्श और आवाज रोने को शांत करती है, जिससे सुरक्षा का एहसास होता है।
मां से जुड़ाव
सामान्य से ज्यादा रोना कुछ मामलों में स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सांस लेने में तकलीफ या जन्मजात समस्या का संकेत हो सकता है। डॉक्टरी जांच जरूरी है।
मेडिकल कारण
नवजात का रोना सामान्य और जरूरी है। यह फेफड़ों, संचार और अनुकूलन का हिस्सा है। माता-पिता इसे समझें और शिशु को प्यार दें।
रोना है जरूरी
कोबरा के काटने के बाद कई बार बिना इलाज के बच जाती है जान
Click Here