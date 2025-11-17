By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 17, 2025

शराब की मात्रा पेग में ही क्यों मापी जाती है? जानिए इसके पीछे का कारण

दुनिया भर में व्हिस्की, रम, वोडका सबको 'पेग' में ही मापा जाता है। पेग 30 ml या 60 ml का होता है। लेकिन ये 'पेग' नाम आया कहां से? आइए जानें इसका मजेदार इतिहास।

शराब का पेग

1700 के दशक में ब्रिटिश नेवी के जहाजों पर नाविकों को रोज रम का राशन मिलता था। उसे मापने के लिए लकड़ी का एक खास 'पेग ग्लास' इस्तेमाल होता था। इस वजह से पेग नाम पड़ गया।

ब्रिटिश नेवी से शुरुआत

पेग एक छोटा लकड़ी का गोल गिलास होता था, जिसके अंदर नीचे की तरफ एक कील गड़ी होती थी। कील तक भरोगे तो ठीक 1 ड्राम यानी 30 ml शराब आती थी।

पेग क्या था?

लकड़ी के गिलास में कील तक शराब भरने की मात्रा को पेग कहा जाने लगा। 1 पेग का मतलब 30 ml और 2 पेग का मतलब 60 ml। आज भी वही चलन है।

कील तक ही भरना

1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर और सैनिक भारत आए तो अपने साथ 'पेग सिस्टम' लाए। देसी ठेकों में भी वही कील वाला ग्लास चलने लगा। आजादी के बाद भी यह जारी है।

भारत में पेग की शुरुआत

भारत में 30 ml को 'स्मॉल पेग' और 60 ml को 'लार्ज पेग' कहते हैं। बाकी कई अन्य जगहों पर शॉट भी चलता है। 1 शॉट में 44 ml होता है।

छोटा और बड़ा पेग

कहा जाता है पटियाला के महाराजा भुपिंदर सिंह को दोगुना पेग पसंद था। उन्होंने 60 ml को 'पटियाला पेग' नाम दे दिया। पंजाब में आज भी ये सबसे फेमस है।

पटियाला पेग की कहानी

अमेरिका में इसे 'शॉट', आयरलैंड में 'निप', पुराने इंग्लैंड में 'ड्राम' कहते थे। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के प्रभाव के कारण भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में सिर्फ 'पेग' ही चलता है।

दुनिया में अलग नाम

आजकल कई बार में 'Peg Measurer' या नीचे लाइन वाला ग्लास मिलता है, जो उसी पुरानी कील वाली गिलास की याद है।

मॉडर्न पेग ग्लास

300 साल बाद भी भारत में कोई बोले 1 या 2 पेग बोले, तो लोग शराब की मात्रा समज जाते हैं। ये दुनिया का सबसे पुराना और जिंदा शराब माप है।

पेग हमेशा जिंदा

