By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 8, 2025
शराब की बोतल पर एक्सपायरी डेट क्यों लिखा होता है?
क्या आपने कभी शराब की बोतल पर एक्सपायरी डेट देखी है? आखिर इसका मतलब क्या है? आइए जानें इसके पीछे के वैज्ञानिक और व्यावसायिक कारण।
शराब और एक्सपायरी डेट
ज्यादातर शराब (व्हिस्की, रम, वोडका) उच्च अल्कोहल सामग्री के कारण खराब नहीं होती है। फिर भी, कुछ बोतलों पर एक्सपायरी डेट क्यों?
क्या शराब खराब होती है?
भारत में खाद्य और पेय नियामक (जैसे FSSAI) शराब को खाद्य पदार्थ मानते हैं। इसलिए, एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है।
नियामक आवश्यकताएं
एक्सपायरी डेट निर्माता की ओर से यह गारंटी है कि उस अवधि तक शराब का स्वाद और गुणवत्ता बरकरार रहेगी।
गुणवत्ता का आश्वासन
कम अल्कोहल वाली शराब (जैसे बियर, वाइन) या फ्लेवर्ड लिकर समय के साथ स्वाद खो सकती हैं या खराब हो सकती हैं।
कुछ शराबें खराब हो सकती हैं
गर्मी, रोशनी या हवा के संपर्क में आने से शराब का स्वाद बदल सकता है। एक्सपायरी डेट सही भंडारण की सलाह देता है।
गलत भंडारण का असर
एक्सपायरी डेट उपभोक्ताओं में विश्वास जगाता है और ब्रांड की विश्वसनीयता बढ़ाता है। यह बिक्री को भी प्रोत्साहित करता है।
विश्वास बढ़ाने की रणनीति
खुली बोतल में हवा के कारण ऑक्सीकरण होता है, जो स्वाद को प्रभावित करता है। एक्सपायरी डेट खुलने से पहले की गुणवत्ता के लिए होती है।
खुली शराब की समय सीमा
कुछ देशों में एक्सपायरी डेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन भारत में यह कानूनन जरूरी है। यह क्षेत्रीय नियमों पर निर्भर करता है।
अलग-अलग देश, अलग नियम
शराब की बोतल पर एक्सपायरी डेट कानूनी, गुणवत्ता और उपभोक्ता विश्वास के लिए होती है। सही भंडारण से शराब लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।
सही जानकारी जरूरी
