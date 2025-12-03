By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 03, 2025
एयर होस्टेस गले में स्कार्फ क्यों पहनती हैं?
एयर होस्टेस की नौकरी करियर व सैलरी दोनों के लिहाज से शानदार मानी जाती है।
शानदार नौकरी
एयर होस्टेस को लेकर अधिकतर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। ऐसे ही एक सवाल उनके स्कार्फ से जुड़ा हुआ है।
सवाल
अक्सर वो सुंदर और सजी हुई दिखाई देती हैं। वो यूनिफॉर्म के साथ स्कार्फ पहनती हैं।
स्कॉर्फ
लेकिन क्या आप जानते हैं कि एयर होस्टेस गले में स्कार्फ क्यों पहनती हैं। चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं।
वजह
एयर होस्टेस स्कार्फ सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं पहनतीं, बल्कि यह कई काम में आता है।
काम
केबिन क्रू रोजाना सैकड़ों यात्रियों से मिलते हैं। ऐसे में स्कार्फ को हल्के से नाक या मुंह पर रखकर वे बदबू और कीटाणुओं से खुद को बचाती है।
बदबू से बचाव
साथ ही ठंड में शरीर को गर्म रखने और इमरजेंसी में पट्टी की तरह इस्तेमाल करने में मदद करता है।
इमरजेंसी
लंबी या रात की उड़ानों में केबिन का तापमान काफी कम हो जाता है। स्कार्फ गले और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है, ताकि ठंड से गला खराब न हो।
ठंड से बचाव
किसी को चोट या कट लग जाए, तो इमरजेंसी में पट्टी की तरह बांधने में इस्तेमाल कर सकते हैं।
पट्टी बांधने में मदद
