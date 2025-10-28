By Mohit
मुगल हरम में औरतें क्यों बेचैन रहती थीं?
मुगल काल में बादशाह अपने मनोरंजन के लिए रात के वक्त 'हरम' में अपनी बेगमों के साथ वक्त बिताया करते थे। हरम में बादशाह के परिवार की भी दूसरी स्त्रियां होती थीं।
'हरम' एक ऐसे जगहें होती थीं जहां बादशाह के अलावा कोई भी पुरुष नहीं जा सकता था। 'हरम' की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन्नरों और औरतों के हवाले थी।
मुगल हरम की औरतें अंधेरा होते ही बेचैन होने लगती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती थी कि बादशाह उनसे नाराज हो जाएं।
ऐसे में वे अंधेरा होते ही संजना संवरना शुरू कर देती थीं। हर औरत की चाह होती थी कि वे ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत दिखे और बादशाह उनके साथ वक्त बिताए।
इतिहासकारों की मानें तो हरम की औरतें किसी भी हाल में बादशाह को नाराज नहीं करना चाहती थीं। ऐसे में वे मन हो या न हो हर दिन सज-धज कर तैयार खड़ी होती थीं।
बादशाह किसके साथ वक्त बिताएंगे ये फैसला उन्हीं का होता था। इतिहासकारों की मानें तो बादशाह जिनके साथ भी वक्त बिताते थे उनका ओहदा अन्य औरतों के बीच ऊंचा हो जाता था।
वहीं अगर कोई औरत अच्छे से सज संवकर नहीं रहती थी तो बादशाह की नाराजगी का सामना तक करना पड़ जाता था। ऐसे में रात के वक्त हरम की औरतें काफी परेशानी रहा करती थीं।
आपको बता दें कि हरम मुगलों के लिए अय्याशी का अड्डा हुआ करते थे। कई महिलाएं ऐसी थीं जो विदेश से लाई गई थीं। अकबर के समय में तो हरम में पांच हजार औरतें थीं।
'अकबरनामा' लिखने वाले अबू फजल के अनुसार हरम में मलिकाओं के साथ वे औरतें भी थीं जो बगैर निकाह के रखी जाती थीं।
