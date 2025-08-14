By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Entertainment

रश्मिका मंदाना की सगाई क्यों टूटी थी?

साउथ से लेकर हिंदी फिल्मों तक अपनी अलग छाप छोड़ने वाली रश्मिका मंदाना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

रश्मिका मंदाना

रश्मिका अपनी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा बात नहीं करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनका दिल बुरी तरह से टूटा था।

पर्सनल लाइफ

रश्मिका और विजय देवरकोंडा के प्यार के चर्चे तो खूब हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं एक्ट्रेस की पहले एक सगाई टूट चुकी है।

एक्ट्रेस की सगाई

रश्मिका ने साल 2016 में अपनी पहली फिल्म किरिक पार्टी से डेब्यू किया था। फिल्म में उनके को-स्टार थे रक्षित शेट्टी।

पहली फिल्म

13 साल बड़े

रक्षित रश्मिका से करीब 13 साल बड़े थे। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे।

सगाई कर ली

साल 2017 में दोनों ने परिवार की सहमति के साथ सगाई भी की। लेकिन ये सगाई लंबी नहीं चली।

टूट गई

दोनों का शादी करने का प्लान था लेकिन सगाई के 14 महीने बाद ही दोनों ने इसे तोड़ दिया। 

वजह

रश्मिका ने इस सगाई को तोड़ने के पीछे कंपेटिबिलिटी न होना और फैमिली इश्यू बताया। साथ ही वह करियर पर फोकस करना चाहती थीं।

विजय संग प्यार

रश्मिका ने विजय देवरकोंडा के साथ कुछ फिल्मों में काम किया। दोनों अच्छे दोस्त और फिर एक दूसरे के प्यार में पड़े।

फैंस खुश

रश्मिका-विजय ने भले ही अपने रिश्ते को कबूल नहीं किया है। लेकिन उनकी जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं।

