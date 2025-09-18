मोहम्मद शमी ने विराट कोहली को क्यों बताया झूठा?

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।
मोहम्मद शमी का इंटरव्यू
इस इंटरव्यू में रजत शर्मा उनसे पूछते हैं कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, वो ये कहता है कि शमी की बॉल खेलना इंपॉसिबल है। ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी।
सवाल
इसके जवाब में मोहम्मद शमी विराट कोहली को झूठा करार देते हैं। शमी हंसते हुए कहते हैं- झूठ बोल रहा है वो।
शमी का जवाब
मोहम्मद शमी ने इसी सवाल के जवाब में आगे कहा कि- जब विराट और रोहित सामने बैटिंग कर रहे होते हैं तो कंपटीशन करते हैं।
करते हैं कंपटीशन
शमी कहते हैं कि विराट और रोहित सोचते हैं कि रन बनाना है। आउट नहीं होना है। जबकि हम सोचते हैं कि इन्हें आउट कैसे करना है।
दोनों तरफ होती है सोच
शमी ने कहा कि जब विराट कोहली उनकी बहुत अच्छी गेंद पर शॉट मार देते हैं तो हंसते भी हैं सामने से। यह दोनों तरफ से चलता है।
अच्छा शॉट मारने पर हंसते हैं कोहली
विराट कोहली को आउट करने का फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है। जब रजत शर्मा ने उनसे ये सवाल पूछा तो शमी ने उत्तर देते हुए कहा- होता है सर फॉर्मूला, लेकिन वो रन भी तो बनाता है।
रन भी बनाता है
शमी ने कहा कि- दोनों तरफ से चलता रहता है। अच्छा बैटल है। मैं सोचता हूं कि जब ये मुझे ज्यादा मारेगा तो मैं आउट करने को देखूंगा, वो सोचता है इसके खिलाफ ज्यादा रन कैसे बनाने हैं।
अच्छा बैटल है
बता दें कि मोहम्मद शमी और विराट कोहली लगभग एक ही एज ग्रुप क्रे क्रिकेटर हैं। एक तरफ जहां शमी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, वहीं विराट और रोहित ने टी-20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देखना होगा ये तीनों खिलाड़ी अब साथ में कब खेलते हुए नजर आएंगे।
बहुत दिनों से साथ नहीं
