By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

मोहम्मद शमी ने विराट कोहली को क्यों बताया झूठा?

भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

मोहम्मद शमी का इंटरव्यू

Pic Credit: Social Media

इस इंटरव्यू में रजत शर्मा उनसे पूछते हैं कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन, वो ये कहता है कि शमी की बॉल खेलना इंपॉसिबल है। ये नहीं पता कि बॉल अंदर आएगी या बाहर जाएगी।

सवाल

Pic Credit: Social Media

इसके जवाब में मोहम्मद शमी विराट कोहली को झूठा करार देते हैं। शमी हंसते हुए कहते हैं- झूठ बोल रहा है वो।

शमी का जवाब

Pic Credit: Social Media

मोहम्मद शमी ने इसी सवाल के जवाब में आगे कहा कि- जब विराट और रोहित सामने बैटिंग कर रहे होते हैं तो कंपटीशन करते हैं।

करते हैं कंपटीशन

Pic Credit: Social Media

शमी कहते हैं कि विराट और रोहित सोचते हैं कि रन बनाना है। आउट नहीं होना है। जबकि हम सोचते हैं कि इन्हें आउट कैसे करना है।

दोनों तरफ होती है सोच

Pic Credit: Social Media

शमी ने कहा कि जब विराट कोहली उनकी बहुत अच्छी गेंद पर शॉट मार देते हैं तो हंसते भी हैं सामने से। यह दोनों तरफ से चलता है।

अच्छा शॉट मारने पर हंसते हैं कोहली

Video Credit: Social Media

विराट कोहली को आउट करने का फॉर्मूला आपने बनाया हुआ है। जब रजत शर्मा ने उनसे ये सवाल पूछा तो शमी ने उत्तर देते हुए कहा- होता है सर फॉर्मूला, लेकिन वो रन भी तो बनाता है।

रन भी बनाता है

Pic Credit: Social Media

शमी ने कहा कि- दोनों तरफ से चलता रहता है। अच्छा बैटल है। मैं सोचता हूं कि जब ये मुझे ज्यादा मारेगा तो मैं आउट करने को देखूंगा, वो सोचता है इसके खिलाफ ज्यादा रन कैसे बनाने हैं।

अच्छा बैटल है

Pic Credit: Social Media

बता दें कि मोहम्मद शमी और विराट कोहली लगभग एक ही एज ग्रुप क्रे क्रिकेटर हैं। एक तरफ जहां शमी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, वहीं विराट और रोहित ने टी-20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। देखना होगा ये तीनों खिलाड़ी अब साथ में कब खेलते हुए नजर आएंगे।

बहुत दिनों से साथ नहीं

Pic Credit: Social Media

कप्तान सूर्यकुमार यादव की पत्नी संग 10 पुरानी तस्वीरें

 Click Here