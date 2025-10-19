By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 19, 2025
सौरमंडल के इन दो ग्रहों पर होती है हीरे की बारिश, जानिए इसके पीछे की सच्चाई
अंतरिक्ष में ऐसी कई चीजें है, जो अभी भी हमारे बीच रहस्य का विषय बनी हुई हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि यूरेनस और नेपच्यून पर हीरों की बारिश होती है। आइए, जानें इसके पीछे की सच्चाई।
हीरे की बारिश
सौरमंडल के सबसे दूर के ग्रह यूरेनस और नेपच्यून बर्फ के दानव कहलाते हैं। इनका व्यास 51,000 किमी है। ये गैस और बर्फ के बने हैं, जहां चरम दबाव-तापमान पाए जाते हैं।
यूरेनस और नेपच्यून
इन ग्रहों का वातावरण मीथेन (CH4) गैस से भरा है। मीथेन में कार्बन होता है, जो हीरे का मुख्य तत्व है। बता दें कि इन ग्रहों के ऊपरी वायुमंडल में मीथेन 2 फीसदी तक मौजूद रहता है।
मीथेन गैस से हीरा का बनना
यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के आंतरिक भाग में लाखों गुना दबाव होता है। इससे मीथेन के मॉलेक्युल्स टूट जाते हैं। कार्बन एटम्स अलग होकर समूह बनाते हैं। यह हीरे निर्माण का पहला चरण है।
मॉलेक्युल्स का टूटना
गहरी परतों में तापमान 2000-5000°C तक होता है। यह तापमान कार्बन को हीरे के क्रिस्टल में बदल देता है। ऊपरी सतह पर -200°C, तो वहीं अंदर ज्वाला समान गर्मी होती है।
तापमान की भूमिका
टूटे मीथेन से कार्बन एटम्स निकलते हैं। ये एक-दूसरे से बंधकर क्लस्टर बनाते हैं। धीरे-धीरे ये क्रिस्टल संरचना में बदल जाते हैं। यही प्रक्रिया हीरे बनाती है।
कार्बन का समूह
इन ग्रहों पर बने हीरे क्रिस्टल गुरुत्वाकर्षण से ऊपरी वातावरण से अंदर की ओर बरसते हैं। वैज्ञानिक इसे 'डायमंड रेन' कहते हैं। यह निरंतर प्रक्रिया है।
हीरे की बारिश
यूरेनस और नेपच्यून जीवन के लिए काफी ज्यादा प्रतिकूल हैं। यहां का तापमान लगभग - 200 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा है।
ग्रहों का वातावरण
अत्यधिक दबाव, जमा देने वाली ठंड और दूरी इन्हें इकट्ठा करना असंभव बनाती है। इन ग्रहों के वातावरण को अंतरिक्ष यान भी सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये हीरे हमेशा ग्रहों में ही रहेंगे।
मानव पहुंच असंभव
यूरेनस-नेपच्यून पर मीथेन से हीरों की बारिश प्रकृति का चमत्कार है। दबाव, तापमान और गुरुत्वाकर्षण का संयोजन हीरे बनाता है।
मीथेन से हीरों की बारिश
