भारत के किस शहर में मनाई जाती है देव दीपावली
हिंदू धर्म में बड़ी दीवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली मनाई जाती है। इस साल ये 5 नवंबर को मनाई जाएगी।
देव दीपावली
ऐसा माना जाता है कि देव दीपावली के दिन देवता थ्वी पर उतरते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में ये मनाई जाती है।
देवताओं का आगमन
भारत के कुछ ही शहरों में देव दीपावली की धूम देखने को मिलती हैं। लेकिन एक खास शहर में देव दीपावली की अलग चमक होती है।
किस शहर में धूम
अगर आप भी देव दीपावली की धूम देखना चाहता हैं, तो भारत के सबसे पुराने शहर जरूर जाएं।
कहां जाएं
भारत का सबसे पुराना और पौराणिक शहर काशी (वाराणसी, बनारस) में इसे मनाया जाता है।
पौराणिक शहर
गंगा महोत्सव
बनारस में गंगा के किनारे देव दीवाली की धूम खूब होती है। गंगा आरती और पूजा की जाती है।
प्राचीन परंपरा
बनारस में देव दीपावली की परंपरा सालों से चली आ रही है। यहां पर हर जगह दीप जलाये जाते हैं।
कैसे जाएं
बनारस जाने के लिए आप ट्रेन या बस का सहारा ले सकते हैं। भीड़ की वजह से पहले ही टिकट करा लें।
