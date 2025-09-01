By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
मरने के बाद भी जानलेवा हो सकते हैं जहरीले सांप, जानिए कारण
क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद भी जहरीले सांप जानलेवा हो सकते हैं? आइए जानें इसके पीछे के वैज्ञानिक और जैविक कारण।
मरा हुआ सांप
कोबरा, वाइपर जैसे जहरीले सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिन या हेमोटॉक्सिन होता है, जो तंत्रिका तंत्र या रक्त को नुकसान पहुंचाता है।
जहर का प्रभाव
मृत सांप का जहर उसके शरीर में घंटों तक सक्रिय रहता है। दांतों या त्वचा के संपर्क से यह जहर शरीर में प्रवेश कर सकता है।
मृत सांप क्यों खतरनाक?
मृत सांप के शरीर में रिफ्लेक्स एक्शन के कारण मांसपेशियां सक्रिय रह सकती हैं, जिससे वह अनजाने में काट सकता है।
रिफ्लेक्स एक्शन का खतरा
सांप का जहर प्रोटीन आधारित होता है, जो मृत्यु के बाद भी तुरंत निष्क्रिय नहीं होता। यह कई घंटों तक घातक रहता है।
वैज्ञानिक कारण
कई बार लोग मरे हुए सांप को छूने या संभालने के दौरान काटे गए हैं। ऐसी घटनाएं घातक साबित हुई हैं।
असल घटनाएं
मरे हुए सांप को नंगे हाथों से ना छुएं। लकड़ी या किसी उपकरण का उपयोग करें और दूरी बनाए रखें।
मृत सांप को ना छुएं
मरे हुए सांप को हटाने के लिए स्नेक कैचर या विशेषज्ञ की मदद लें। इससे जोखिम कम होता है।
विशेषज्ञ की मदद
अगर मृत सांप काट ले, तो तुरंत चिकित्सक के पास जाएं। काटे हुए स्थान को साफ करें और हिलाएं नहीं।
सांप के काटने पर उपाय
मरे हुए जहरीले सांप भी खतरनाक हो सकते हैं। सावधानी, जागरूकता और विशेषज्ञ की मदद से जोखिम से बचें।
सावधानी ही सुरक्षा
