हिंदू धर्म: बेटियों को पैर क्यों नहीं छूने दिया जाता है?
हिंदू परंपरा में बेटियां लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। मां लक्ष्मी के सम्मान के तौर पर बेटियों को लोग पैर नहीं छूने देते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
बेटियों को पैर नहीं छूने देना
शास्त्रों में बेटी को घर की लक्ष्मी कहा गया। मान्यता है कि बेटियों के पैर छूने से धन-समृद्धि चली जाती है। मां लक्ष्मी के सम्मान में लोग खुद बेटियों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं।
बेटियां लक्ष्मी का रूप
हिंदू धर्म में माता-पिता ही आशीर्वाद देते हैं। हालांकि, बेटी पैर छुए, तो उल्टा आशीर्वाद हो जाता है। माता-पिता की सेवा और सम्मान बेटी का कर्तव्य है, लेकिन पैर छूना अनुचित है।
माता-पिता का अधिकार
बेटी का घर में और ससुराल में बहु के तौर पर उसका स्थान ऊंचा होता है। ऐसे में बेटी के द्वारा पैर छूने से कुल की मर्यादा भंग होती है।
कुल की मर्यादा
बेटी घर में शुभता लाती है। ऐसे में उसके द्वारा पैर छूना अशुभ माना जाता है। विवाह के बाद ससुराल में भी यही नियम है। बेटी को हमेशा ऊंचा रखें।
शुभता का प्रतीक
मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में बेटी को देवी रूप कहा गया है। इसलिए बेटी को पैर नहीं छूने देना चाहिए। माता-पिता बेटी को सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दें।
वेद-पुराणों में उल्लेख
बेटी को पैर छूने से घर में क्लेश आता है। ऐसे में माता-पिता बेटी को बिना पैर छूए आशीर्वाद दें। बेटी सेवा और सम्मान से कृतज्ञता दिखाए।
घर में कलह-क्लेश
