By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
आखिर जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव क्यों मनाया जाता है?
जन्माष्टमी पर दही हांडी उत्सव भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है। आइए जानते हैं दही हांडी उत्सव का महत्व।
जन्माष्टमी पर दही हांडी
जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का पर्व है, जो भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है।
कृष्ण जन्मोत्सव
दही हांडी में गोविंदाओं की टोली ऊंचाई पर लटकी मटकी (हांडी) को मानव पिरामिड बनाकर तोड़ती है, जो कृष्ण की माखन चोरी को दर्शाता है।
दही हांडी क्या है?
बाल कृष्ण को 'माखन चोर' कहा जाता है, क्योंकि वे गोकुल में माखन और दही चुराते थे। दही हांडी इस लीला की याद दिलाता है।
कृष्ण की माखन चोरी
यह परंपरा महाराष्ट्र में शुरू हुई, जहां कृष्ण की लीलाओं को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब यह भारत और विदेशों में भी लोकप्रिय है।
दही हांडी का इतिहास
गोविंदा मंडलियां पिरामिड बनाने का अभ्यास करती हैं। हांडी में दही, माखन और नकद पुरस्कार रखे जाते हैं। इस दौरान सड़कों पर उत्सव की धूम रहती है।
उत्सव की तैयारी
दही हांडी में गोविंदाओं का मानव पिरामिड एकता, सहयोग और साहस का प्रतीक है। यह कृष्ण के गोप-गोपियों के संगठन को दर्शाता है।
दही हांडी और एकता
मुंबई, पुणे और ठाणे में दही हांडी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। उत्तर भारत में भी यह उत्सव लोकप्रिय हो रहा है।
भारत में दही हांडी
दही हांडी हमें कृष्ण की तरह बाधाओं को पार करने और भक्ति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह भक्ति और उत्साह का पर्व है।
आध्यात्मिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
माथे पर दोनों भौहों का मिलना शुभ होता है या अशुभ
Click Here