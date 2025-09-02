By Navaneet Rathaur
सपने में चिल्लाने पर भी आवाज क्यों नहीं निकलती है? जानिए वैज्ञानिक कारण

क्या आपने सपने में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली? आइए जानें इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण।

सपने में आवाज का गायब होना

सपने REM (रैपिड आई मूवमेंट) नींद के दौरान आते हैं, जब दिमाग सक्रिय लेकिन शरीर गतिहीन होता है।

सपनों की दुनिया

स्लीप पैरालिसिस में नींद के दौरान शरीर की मांसपेशियां अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाती हैं, जिससे हिलना या बोलना मुश्किल होता है।

स्लीप पैरालिसिस क्या है?

REM नींद में दिमाग वोकल कॉर्ड्स को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे सपने में चिल्लाने पर आवाज नहीं निकलती है।

आवाज क्यों नहीं निकलती?

मस्तिष्क का पॉन्स हिस्सा नींद में शरीर को गतिहीन रखता है ताकि सपने के कार्यों को वास्तव में न किया जाए। यह सुरक्षात्मक प्रक्रिया है।

दिमाग का नियंत्रण

तनाव, अनिद्रा या अनियमित नींद स्लीप पैरालिसिस को बढ़ा सकती है, जिससे सपने में चिल्लाने की कोशिश बेकार हो जाती है।

तनाव का प्रभाव

सपने में आवाज नहीं निकलना सामान्य है और ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी अनुभव होता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।

सामान्य या असामान्य

रोज एक निश्चित समय पर सोने और जागने से स्लीप पैरालिसिस की संभावना कम हो सकती है। स्वस्थ नींद जरूरी है।

नींद का नियमित समय

योग, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक तनाव को कम करती हैं, जो स्लीप पैरालिसिस को रोकने में मदद करता है।

तनाव कम करें

सपने में आवाज नहीं निकलना स्लीप पैरालिसिस का हिस्सा है। स्वस्थ नींद और तनाव प्रबंधन से इस अनुभव को कम किया जा सकता है।

सपने और विज्ञान

