By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 14, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
हिंदू धर्म में शुभ काम की शुरुआत नारियल फोड़कर क्यों करते हैं?
हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत नारियल फोड़कर की जाती है। यह समृद्धि, शुद्धता और बाधा निवारण का प्रतीक है। आइए इसका महत्व जानें।
नारियल फोड़ने की परंपरा
नारियल को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। इसका कठोर छिलका, मुलायम गिरी और जल जीवन के तीन पहलुओं को दर्शाते हैं।
नारियल का आध्यात्मिक महत्व
नारियल फोड़ना अहंकार और बाधाओं को तोड़ने का प्रतीक है। यह शुभ कार्यों में सफलता सुनिश्चित करता है।
बाधाओं का नाश
नारियल भगवान गणेश को प्रिय है, जो विघ्नहर्ता हैं। नारियल फोड़कर कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद से की जाती है।
श्री गणेश का आशीर्वाद
नारियल का शुद्ध जल और गिरी शुद्धता का प्रतीक हैं। यह कार्य को पवित्र और शुभ बनाता है।
शुद्धता का प्रतीक
नारियल को प्रकृति का अनमोल उपहार माना जाता है। इसे फोड़कर हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
प्रकृति से जुड़ाव
नारियल समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। इसे फोड़ने से कार्य में प्रचुरता और सफलता की कामना की जाती है।
समृद्धि का संदेश
वैदिक संस्कृति में नारियल को यज्ञ और हवन में चढ़ाया जाता है। यह देवताओं को प्रसन्न करता है और शुभ फल देता है।
वैदिक परंपरा
विवाह, गृह प्रवेश जैसे अवसरों पर नारियल फोड़ना सामाजिक एकता और शुभता का प्रतीक है। यह खुशी का संदेश देता है।
नारियल का सामाजिक महत्व
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
जन्माष्टमी के खास मौके पर भगवत गीता के इन 5 श्लोक का जीवन में करें अनुसरण
Click Here