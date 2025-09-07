By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 7, 2025
पितृ पक्ष में नए कपड़े क्यों नहीं खरीदना चाहिए?
पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और दान किया जाता है। इस दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। बता दें पितृ पक्ष में नए कपड़े खरीदने की भी मनाही है।
पितृ पक्ष
हिंदू धर्म में पितृ पक्ष 16 दिन का समय होता है जब पितरों को श्राद्ध और तर्पण से शांति और मोक्ष प्रदान किया जाता है।
पितरों को सम्मान
पितृ पक्ष में नए कपड़े खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित है, ना कि सांसारिक सुखों के लिए।
नए कपड़े ना खरीदने का कारण
मान्यता है कि पितृ पक्ष में नए कपड़े खरीदने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट हो सकती है, जिससे पितृ दोष उत्पन्न हो सकता है।
पितृ दोष का खतरा
शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष में शुभ कार्य जैसे खरीदारी, विवाह या उत्सव नहीं किए जाते, ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले।
शास्त्रों का नियम
पितृ पक्ष में सादा जीवन और तपस्या पर जोर दिया जाता है। नए कपड़े खरीदना सांसारिक मोह को बढ़ाता है, जो इस समय अनुचित है।
आध्यात्मिक कारण
पितृ पक्ष में श्राद्ध के लिए जरूरी वस्तुएं जैसे पूजा सामग्री, भोजन या दान के कपड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं।
अपवाद और नियम
पितृ पक्ष में तर्पण, पिंडदान और गरीबों को दान करें। नए कपड़े खरीदने से बचें और सादा वस्त्र पहनें।
पितृ दोष से बचाव
पितृ पक्ष में नए घर, विवाह, मुंडन या अन्य शुभ कार्य भी टाले जाते हैं। यह समय केवल पितरों की सेवा के लिए है।
क्या ना करें?
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
