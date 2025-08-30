By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 29, 2025
बारिश वाले बादल के रंग काला क्यों होता है? जानिए इसके पीछे की साइंस
बारिश से पहले आसमान में काले बादल क्यों दिखते हैं? यह सिर्फ प्रकृति का रंग नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक कारण है। आइए जानें इसके पीछे की साइंस।
बादलों का काला रंग
बादल जलवाष्प, बर्फ के कणों और छोटी पानी की बूंदों से बनते हैं। ये हवा में तैरते हैं और मौसम के अनुसार बदलते हैं।
पानी की बूंदों का समूह
बारिश वाले बादल, जिन्हें निंबोस्ट्रेटस कहते हैं, मोटे और घने होते हैं। इनमें भारी मात्रा में पानी की बूंदें होती हैं, जो इन्हें गहरा बनाती हैं।
बारिश वाले बादल
काले बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। इनकी मोटाई के कारण प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाता, जिससे ये काले दिखते हैं।
काले रंग का वैज्ञानिक कारण
बारिश वाले बादल बहुत मोटे होते हैं (कई किलोमीटर तक)। मोटाई के कारण सूर्य का प्रकाश बिखरने के बजाय अवशोषित होता है, जिससे काला रंग दिखता है।
बादलों की मोटाई
बारिश वाले बादलों में पानी की बूंदें बड़ी और सघन होती हैं। ये प्रकाश को बिखेरने की बजाय रोक लेती हैं, जिससे बादल गहरे और काले लगते हैं।
पानी की बूंदें और रंग
पतले बादल (जैसे सिरस) प्रकाश को बिखेरते हैं, इसलिए सफेद दिखते हैं। मोटे बारिश वाले बादल प्रकाश को रोकते हैं, इसलिए काले दिखते हैं।
सफेद और काले बादल का अंतर
बारिश से पहले हवा में नमी बढ़ने से बादल घने हो जाते हैं। यह घनत्व और मोटाई बादलों को काला और भारी बनाती है।
मौसम का प्रभाव
काले बादल सिर्फ बारिश ही नहीं लाते, बल्कि तूफान और बिजली का संकेत भी दे सकते हैं। इनका रंग मौसम की गंभीरता को दर्शाता है।
बादलों के रंग का जादू
बारिश वाले बादल का काला रंग प्रकाश के अवशोषण और उनकी मोटाई का परिणाम है। यह प्रकृति का वैज्ञानिक चमत्कार है जो बारिश का संदेश देता है।
प्रकृति का विज्ञान
