बालकनी में पानी की थैली क्यों लटका रहे लोग?
बदलते मौसम में मच्छरों का प्रकोप भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मच्छर के काटने से आप कुछ गंभीर और जानलेवा बीमारियों की चपेट में भी आ सकते हैं।
मच्छरों का प्रकोप
इसलिए मच्छरों को घर में घुसने से रोकने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक तरीका है पानी से भरे पॉलीथीन बैग को घर में लटकाना।
उपाय
हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोगों को अपने घर की बालकनी में पानी से भरे पॉलीथीन बैग को लटकाते हुए देखा जा रहा है।
सोशल मीडिया पर दावा
सबसे पहले आपको एक पॉलीथीन लेनी है। अब आपको इस पॉलीथीन में पानी भर लेना है। आपको आधे पॉलीथीन बैग जितना पानी भरना है।
पॉलीथीन बैग
इसके बाद आपको पानी से भरे इस पॉलीथीन बैग में एक एल्युमिनियम फॉइल की बॉल को भी डाल देना है।
फॉइल की बॉल
आपको रसोई में या फिर अपने घर की बालकनी में पानी और एल्युमिनियम फॉइल की बॉल वाली इस थैली को लटका देना है।
बालकनी में लटकाएं
दावा किया जा रहा है कि अगर आप इस देसी जुगाड़ को अपनाएंगे, तो आपको न केवल मच्छरों से बल्कि मक्खियों से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है।
मक्खियों से छुटकारा
मच्छर के काटने से आपको डेंगू या फिर मलेरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
बीमारियां
हालांकि, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि इस जुगाड़ से उन्हें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है।
यूजर्स
नोट- यह दावा सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। लाइव हिंदुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।
नोट
