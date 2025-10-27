By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 27, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
लाल, पीला या गुलाबी...अलग-अलग रंग की क्यों होती हैं दवाइयां?
क्या आपने नोटिस किया – दवाइयां लाल, नीली, हरी, पीली आती हैं? ये रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होता है। आइए जानें दवाइयों का रंग अलग-अलग क्यों होता है?
दवाइयों का रंग
एक साथ कई दवाइयां लेने वाले मरीज रंग से पहचानते हैं। अगर सारी दवाइयों का रंग सफेद ही होता, तो भूलने की गलती होती। बुजुर्गों और कमजोर नजर वालों के लिए रंग बहुत काम आते हैं।
पहचान में आसानी
डॉक्टर और फार्मासिस्ट रंग से जल्दी पहचान करते हैं। इससे गलत दवा देने की संभावना कम होती है। सही दवा मरीज तक पहुंचती है।
डॉक्टरों को भी मदद
कंपनियां दवाइयों के लिए ऐसा रंग चुनती हैं, जो दिमाग पर असर डालें। दर्द निवारक, एंटी-एंग्जायटी और नींद लाने वाली दवाइयां नीले और एनर्जी बढ़ाने वाली दवाइयों को लाल रंग की होती हैं।
मनोवैज्ञानिक असर
बिमारियों को ठीक करने में दवाइयों के रंगों का भी अहम भूमिका होता है। नीला रंग मन को शांत करते हैं, तो वहीं लाल रंग जोश और सक्रियता बढ़ाते हैं।
रंगों का विज्ञान
काली और गहरी भूरी गोलियां आयरन, विटामिन सप्लीमेंट में। ये शरीर में पोषण बढ़ाने का संकेत देती हैं।
काली-भूरी गोलियां
कुछ दवाइयां धूप में खराब हो जाती हैं। गहरे रंग की कोटिंग दवा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। गुणवत्ता बनी रहती है।
धूप से सुरक्षा
कई दवाइयां बहुत कड़वी होती हैं। ऐसे में रंगीन कोटिंग स्वाद और गंध छिपाती है, जिससे मरीज इसे आसानी से निगल लेते हैं।
स्वाद छिपाना
बच्चों को दवा खिलाना काफी मुश्किल काम होता है। ऐसे में उनके लिए चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और रंगीन सिरप या टेबलेट बनाए जाते हैं।
बच्चों को लुभाने के लिए
दवा का रंग बीमारी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह मरीज की दवा की पहचान, उसकी सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखकर तय किया जाता है।
दवा के रंग का बीमारी पर असर
क्या सर्दियों के मौसम में सांप ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं?
Click Here